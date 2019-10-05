紐約聯準銀持續放錢 附買回操作延長到11月4日

2019-10-05 23:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國紐約聯邦準備銀行4日宣布，延長每日附買回操作（Repo）到11月4日，持續每日至少挹注750億美元到貨幣市場，提升流動性。該行同時為需要借用現金較長時間的金融機構，提供新的定期附買回合約，期間大多是兩周。

美國聯準會（Fed）原先排定這波附買回操作在10月10日結束，現在宣布繼續干預市場到11月初。路透指出，延續放錢將使有現金需求的金融機構，能在月底聯準會利率政策會議之前繼續向聯準會借錢，以待聯準會開會討論出更長遠的解決之道。

聯準會上月17日透過紐約聯準銀行開始干預貨幣市場，因當時隔夜附買回協議的利率一度跳升至10%，大約是正常水準的四倍。Fed經由附買回操作，成功將市場導回正軌，不過一些投資人和前Fed官員呼籲聯準會研究長期方案來因應。

市場專家讚揚聯準會這項最新決策。美國銀行利率策略主管卡巴納說：「這項宣布告訴我聯準會嚴正看待在月底之前提供流動性的重要性。」他表示聯準會的決定超乎他的預期，可見Fed聽見市場聲音，做了「竭盡所能」式的決策。