紐約聯準銀持續放錢 附買回操作延長到11月4日
美國紐約聯邦準備銀行4日宣布，延長每日附買回操作（Repo）到11月4日，持續每日至少挹注750億美元到貨幣市場，提升流動性。該行同時為需要借用現金較長時間的金融機構，提供新的定期附買回合約，期間大多是兩周。
美國聯準會（Fed）原先排定這波附買回操作在10月10日結束，現在宣布繼續干預市場到11月初。路透指出，延續放錢將使有現金需求的金融機構，能在月底聯準會利率政策會議之前繼續向聯準會借錢，以待聯準會開會討論出更長遠的解決之道。
聯準會上月17日透過紐約聯準銀行開始干預貨幣市場，因當時隔夜附買回協議的利率一度跳升至10%，大約是正常水準的四倍。Fed經由附買回操作，成功將市場導回正軌，不過一些投資人和前Fed官員呼籲聯準會研究長期方案來因應。
市場專家讚揚聯準會這項最新決策。美國銀行利率策略主管卡巴納說：「這項宣布告訴我聯準會嚴正看待在月底之前提供流動性的重要性。」他表示聯準會的決定超乎他的預期，可見Fed聽見市場聲音，做了「竭盡所能」式的決策。
法國巴黎銀行利率策略主管拉德罕也認為延長附買回操作是正面之舉，但要徹底改善流動性問題，需要結構性的改革。他估計聯準會到明年需要提高準備金到接近4,000億美元，才能避免短缺問題。
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