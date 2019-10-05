經濟數據疲弱 紐約油價周跌逾5% 創7月中來最大跌幅

2019-10-05 23:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



國際原油價格4日收漲，終結八連黑，但由於經濟數據疲弱，導致市場擔憂全球原油需求，紐約油價周線仍跌5.5%，創7月中以來最大跌幅。

紐約西德州中級原油周五收盤上揚36美分或0.7%至每桶52.81美元，一周來跌5.5%，創7月19日以來最大跌幅。倫敦布蘭特原油則收升66美分或1.1%報每桶58.37美元，周線跌4.4%。

美國經濟數據不振，拖累本周國際原油價格走勢；美國服務業活動降至三年來低點，一項就業指標也降至逾五年低點。而原油價格4日上揚，是因為美國活躍鑽油井數降低。油田服務公司貝克休斯4日公布，美國單周活躍鑽油井減少3座至710座，延續過去六周的跌勢。

交易商FXTM資深研究分析師奧圖加說，原油價格回升，並非因為市場情緒轉變，「由於全球成長疑慮，以及美國原油庫存增加，使需求問題重回檯面，原油料將延續跌勢」。

美國、中國、德國經濟皆出現疲軟跡象，使本就相當脆弱的油是前景更惡化。石油輸出國組織（OPEC）會員國奈及利亞3日警告，原油需求明年將「備受挑戰」。這些擔憂，加上沙國產油設施快速修復，使油價回吐沙國上月14日遭攻擊後的漲幅。