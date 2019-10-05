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NBA小牛隊老闆庫班：與比特幣相比 持有香蕉較有用

2019-10-05 20:10經濟日報 記者陳律安╱即時報導

電視節目「創智贏家」評審，同時也是NBA小牛隊老闆的庫班（Mark Cuban）總是直言不諱，談起比特幣時更是如此。

這位億萬富翁在接受Wired的YouTube問答時說：「與比特幣相比，我寧願持有香蕉，香蕉至少還能拿來吃，比特幣則沒辦法。」當庫班被問及，為什麼討厭加密幣時，他將加密幣與棒球卡、漫畫書、藝術品相比，說它們都沒有「內在價值」，且比特幣的用處比棒球卡還少。

庫班說：「加密幣對99%的人來說很複雜。你要把它儲存在裝置？還是印出來？如何避免它被駭？誰能為你託管它？」

庫班說，他並非反對加密幣，但人們須對它多加留意。他也將加密幣與黃金相比，「黃金是信仰，那些很愛黃金的人會說，當有很嚴峻的蕭條到來，情勢惡化到一發不可收拾，持有黃金就沒問題」，但事實絕非如此。

庫班先前就曾對加密幣發出警告。他7月接受CNBC訪問時批評臉書Libra幣，認為這會影響全球市場，也沒有法規監管，或政府提供的穩定性。

不過庫班過去也曾投資加密幣，或背後的區塊鏈技術，包括使用數位代幣的電競博弈平台，以及有關加密幣的創投基金。他過去曾透露自己買過比特幣，「如果你是一個真正的冒險家，並想孤注一擲，可以將10%的儲蓄投入比特幣或以太幣，但如果你這麼做，就必須當作這筆錢已經不存在」。

NBA小牛隊老闆庫班。美聯社。
NBA小牛隊老闆庫班。美聯社。
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