亞洲女孩熱愛妝點眼球 隱形眼鏡市場衝上54億美元

2019-10-05 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



根據市調業者歐睿國際的資料，亞洲隱形眼鏡市場規模在2018年達54億美元，而且每年正以約5%的速度成長。快速擴張的主要原因是，瞳孔放大片、角膜變色片等隱形眼鏡產品愈來愈受歡迎，這些產品逐漸成為美妝、時尚的一部分。

日經新聞報導，隱形眼鏡製造商發現在中國、香港與其他亞洲地區的許多消費者對這類產品各有偏好，因此依據這些偏好為各個市場制定不同的海外行銷策略。

日本市場長久來習慣使用瞳孔放大片，日本隱形眼鏡製造商也向來以品質受到好評，如今可望因新趨勢而迎來賺錢商機。不過日廠發現，這些新客戶的品味偏好更加奔放不拘。

日本隱形眼鏡知名品牌Seed海外事業本部長野島雄一郎表示：「相較於日本消費者，中國消費者傾向絢麗的色彩與設計。」Seed海外營收在截至3月的會計年度激增50%至24億日圓（2,230萬美元），主要由在亞洲市場的時尚隱形眼鏡產品銷售帶動。

紫色與綠色也愈來愈受歡迎。在中國，寶藍色也賣得很好，Seed在當地所銷售的六款顏色變色片中，有三種是專為中國開發。

Seed的中國產品包括日拋式與月拋式隱形眼鏡。若以一個月的用量計算，日拋型售價可高達人民幣218元（30美元），但月拋式售價僅人民幣98元，希望贏得年輕消費者青睞。

在隱形眼鏡轉變成時尚配件的過程中，日本扮演了重要角色。美國消費保健產品業者嬌生公司在2000年代初的市調中發現，日、韓消費者希望讓瞳孔看起來較大，這是西方消費者不太感興趣的。

為迎合亞洲市場，嬌生開發出瞳孔放大片，向日本、中國、香港與新加坡市場販售，但各市場的偏好各有不同。

嬌生視力保健部門主管南谷由美子（音譯）表示：「在日本，自然派的設計與顏色的瞳孔放大片愈來愈受歡迎。消費者會依據彩妝等裝扮來選擇瞳孔放大片。」

日本隱形眼鏡協會協會的資料顯示，日本在2017年的隱形眼鏡出貨價值達2,237億日圓（20億美元），其中時尚隱形眼鏡的出貨增加7%至433億日圓。

不過日本消費者對角膜變色片顯然還缺乏興趣。嬌生2004年開始在日本銷售角膜變色片，但在2007年停售。嬌生現在在日本僅供應顏色自然的瞳孔放大片。

相較下，嬌生在中國販售的瞳孔放大片還有如蝴蝶般的圖案設計。