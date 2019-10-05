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選手吞膠囊！原來是要測量身體核心溫度

2019-10-05 15:00聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

國際田徑總會計畫透過膠囊測量運動員比賽時排熱狀況和身體核心溫度。參與計畫的選手包括德國、義大利、日本、中國大陸、肯亞等國家的選手，該計畫致力於偵測選手身體變化，以因應各個選手生理需求。

澳洲廣播公司報導，近日2019年杜哈世界田徑錦標賽中，約有200名跑者自願參與研究，跑者來自耐力型比賽，包括馬拉松、一萬公尺長跑、競走。

杜哈每天溫度高達攝氏38度，是計畫最佳研究地點。當中，馬拉松以及競走比賽在戶外舉辦，戶外每晚氣溫約攝氏32度左右、濕度高於70%。明年的東京奧運將在暑期舉辦，預計氣溫也會如此難受。

比賽前兩小時，選手會被要求吞下一顆紅白色膠囊（大約典型抗生素膠囊大小），膠囊裡面含有資料傳送器和電池，膠囊會在比賽時間左右抵達腸子。選手比賽前後都將記錄體重，估計身體脫水程度。

醫療人員會透過儀器同步追蹤膠囊直到選手比賽結束，傳送器將會記錄身體的核心體溫。

同時，比賽場地沿路會設立熱成像相機，透過高清圖片計算身體排出熱能。

比賽結束後，醫護人員會透過另一個偵測器下載膠囊數據。

國際田徑協會該研究將聚焦在身體核心溫度變化。如果溫度太高，可能為中暑前兆。該研究組織醫療經理阿達米（Paolo Emilio Adami）表示，根據這些資料，可以針對各個運動員的生理需求提供協助。

在高溫下比賽，對運動員是重大考驗。美聯社
在高溫下比賽，對運動員是重大考驗。美聯社
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