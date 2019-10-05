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美新車貸款平均逾100萬元且年限超長 成未爆彈

2019-10-05 12:45聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／綜合報導】美國汽車貸款的年限為有史以來最長、成本也是歷來最貴，許多人換新車時，已有的貸款尚未繳完，便增貸展期。如果不加節制，可能成為另一場即將爆炸的經濟災難。

汽車雜誌《人車誌》（Car and Driver）報導，根據追蹤車貸的美國信用監測巨擘益博睿（Experian），今年第2季，新車的平均貸款額高達32,119美元（約台幣100.6萬元），比起2014年高出16%，二手車的貸款金額則是20,156美元，增幅9%。儘管還款逾期90天或以上的人數超過700萬，但違約率維持穩定，比較大的問題在於6年或更久的車貸。

美國消費者金融保護局（CFPB）估計，2017年申請的車貸裡，有42%的年限長達72個月或更久。如今，新車貸款年限平均為69個月，所有的新車貸款裡，有1.5%超過85個月。

由於新車的平均申貸利率是6%，二手車更高達10%，車主很有可能無力清償，例如沒有正職收入的學生。目前有三分之一的車貸會展延續貸，比率高於經濟衰退前的四分之一。

年限特長的車貸2014年開始變多，73個月至84個月為期的比前一年激增24%。在那之前，沒人想過車貸會拖那麼久。車主有可能因此背一輩子的債。

根據《人車誌》，對消費者而言，解決方法很簡單：別只看月付額，要看加了所有稅金和費用之後、連本帶利的還款總額，然後再決定是否少花點錢買車，改而把錢存起來或拿差額去投資，日子會好過很多。

《人車誌》規勸消費者，如果意識到自己需要一部新車，卻負擔不起，那麼你很可能不需要那部新車。二手車市場的新近車款供過於求，這代表幾乎每一級別都能找到不錯的交易。大部分車齡在6到12年的汽車---益博睿稱之為甜蜜區間---也很可靠，而且比買新車便宜很多。不管新車有多棒，因為車貸負擔太重而失眠，或失去財務安全，都不值得。

美國車貸年限為有史以來最長、成本也是歷來最貴，若不加節制，有可能成為另一場即將爆...
美國車貸年限為有史以來最長、成本也是歷來最貴，若不加節制，有可能成為另一場即將爆炸的經濟災難。路透
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