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維基百科編輯戰：台灣、香港議題遭反覆修改

2019-10-05 10:50聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國廣播公司（BBC）今天報導，如果你問Google或Siri：「台灣是什麼？」他們會回答：「位在東亞的一個國家」，但在9月初時，答案改為：「這是中華人民共和國的一省。」

許多搜尋引擎、語音助理和手機都把問題指向一個地方：維基百科。在維基百科上，台灣被編輯成中國的一省，但隨後又被修改成國家，如此一再重複，有如在維基百科上掀起一場編輯拔河賽，導致「台灣」這個國家在一天之內反覆出現又消失。

台灣維基媒體協會成員林小姐（Jamie Lin）無奈表示，「今年是非常瘋狂的一年。許多台灣的維基人遭到攻擊」。

任何人都可以在維基百科上撰寫或編輯內容，且全球的每個國家都有維基人負責維護並撰寫條目。維基百科是有史以來最大的人類知識收藏庫，開放給所有人免費線上查資料，可謂數位時代最大的成就。但林小姐和她同事認為，維基百科正遭受攻擊。

有關台灣的編輯戰爭，只是維基百科不同語言版本爆出爭議的其中一環。香港反送中抗議的維基頁面上，一天之內出現65次編輯，主要圍繞在用字遣詞問題：示威者要稱為「抗議者」還是「暴徒」？

此外，英文版的維基百科稱釣魚台列嶼為「東亞島嶼」，但今年稍早中文版的維基百科編輯增列「中國的固有領土」。

1989年震驚全球的北京天安門事件在中文版維基百科上也被修改，將其描述為「平息反革命暴動」的「6月4日事件」。另在英文版的維基中，達賴喇嘛被稱為西藏難民，但中文版卻是中國的流亡者。

BBC Click調查發現，維基百科22篇政治敏感文章共有多達1600次修改。BBC無法確定是誰修改、修改原因以及是否為大規模行動，但跡象顯示這些修改並非自然發生的，也不是隨機的。

BBC報導指出，一名中國大陸官員及學者們要求政府和民眾，有系統的更正維基百科上那些對中國有偏見的資訊。

一篇刊登在中國社會學期刊、名為中國外交傳播的機會與挑戰的文章中，學者甘利豪（Li-hao Gan，譯音）和翁彬庭（Bin-Ting Weng，譯音）表示，「受到外國媒體影響，維基百科條目中有大量對中國政府有偏見的文字」。

這兩名學者表示，「我們必須發展外部目標傳播策略，不只重建外部傳播論述系統，也要培養有影響力的維基百科編輯」。他們說，「中國必須立即鼓勵並訓練中國網民成為維基百科意見領袖及管理人，他們可以堅守社會價值、組成核心編輯團隊」。

中國外文局的丁傑（Jie Ding，譯音）撰寫的另一篇文章指出，維基百科上討論中國政治的相關篇幅，缺乏系統性整理和維護。

香港中文大學副教授徐洛文表示，「論述中國故事的概念過去幾年獲得極大關注」。徐洛文表示，一個重大轉變正在發生，中國正在動員國內的網路控制系統，將其延伸到境外，以對抗他們認為是對中國有誤解的言論。

涉及中國大陸、台灣及香港等政治敏感議題的維基百科條目，寫法往往不一致。取自維基百...
涉及中國大陸、台灣及香港等政治敏感議題的維基百科條目，寫法往往不一致。取自維基百科
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