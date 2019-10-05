黃金期貨下跌 鎳價照漲 WTI創7月來最大單周跌幅

2019-10-05 08:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



黃金期貨周五下跌，美國就業成長數據有所上修，投資人感到放心。印尼即將實施的礦石出口禁令擾亂了鎳市場，貿易商爭相提出儘可能多的鎳金屬。國際油價創下7月以來最大單周跌幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●黃金期貨下跌

美國9月非農就業總人數增加13.6萬人，低於彭博調查的經濟學家估計的14.5萬人。不過，前期數據的修正是一個亮點，使前兩個月的非農就業人數增加了4.5萬人。

RJO Futures駐芝加哥高級市場策略師Phil Streible說：「數據的修正表明，經濟狀況要好於預期。」

紐約時間下午1:31，紐約商品交易所12月交貨的黃金期貨下跌0.1%，至每英兩1,512.90美元。

●鎳價繼續攀升，因庫存再次創紀錄下降

倫敦金屬交易所追蹤的庫存連續第二天創下紀錄最大降幅，為鎳價上漲添磚加瓦，有望實現自2006年以來的最大單年漲幅。

鎳價周五上漲0.9%，收報每噸17,790美元，今年以來上漲了66%。本周以來，鎳庫存下降了約25,000噸，遠遠超過了2015年創下的上個紀錄降幅。

倫敦期銅周五下跌0.3%，收於每噸5,643美元，盤中一度下跌1%，因投資人消化了好壞參半的9月美國非農就業報告。

●紐約油價創下7月以來最大單周跌幅

雖然周五紐約市場原油期貨上漲0.7%，但一周累計下跌5.5%。美國就業人數成長，失業率在50年低點，削弱Fed降息的前景。

紐約商業交易所11月交割的西德州中級原油（WTI）上漲36美分，收於每桶52.81美元。 ICE歐洲期貨交易所布蘭特12月原油上漲66美分，收於58.37美元；較同月WTI溢價5.63美元。