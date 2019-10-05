美元轉跌 美就業撐不住漲勢 尚有政治、貿易談判隱憂

2019-10-05 07:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周五下跌，美國就業報告尚稱穩健，美元一度走高，但在美國政治風險和美中貿易談判的陰影下，美元漲勢消退。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至98.808。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟雖然面臨風險，但總體情況依然良好。周五公布數據顯示，9月美國非農就業人數成長了13.6萬，低於預期的14.5萬； 8月的數字從13萬修正為16.8萬；失業率降至50年低點。

加拿大豐業銀行駐多倫多策略師 Shaun Osborne 說：「市場預期心理在ADP（民間就業數據）和ISM公布後發生變化，原本已準備接受就業數據更糟的可能性。但除了Fed政策寬鬆政策之外，美元還面臨其他問題，像是美國政治和資金緊張的問題。」

美中貿易談判也將成為下周的關注焦點，白宮經濟顧問庫德洛表示一切都在檯面上。

美元兌日圓跌0.1%，至約106.86，本周下跌約1%。歐元兌美元升0.2%至1.0981附近，周漲幅0.4%，連續四天上漲，持續時間是6月以來最長。

英鎊兌美元持平於1.2327，一周上漲0.3%。英國首相強森推文說英國脫歐不會延後；而數小時前，他的律師向蘇格蘭法院承諾，強森將遵守一項法律，該法律規定如果無法達成協議，必須延後英國脫歐 。