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Fed主席鮑爾說美經濟面臨若干風險 但仍處於良好狀態

2019-10-05 07:05經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

聯準會（Fed）主席鮑爾周五在一場簡短致詞中表示，雖然美國經濟面臨一些風險，但仍處於良好狀態。他的講話並沒有細談經濟成長或利率前景。

他在華盛頓一場「Fed Listens」主題活動上的開幕辭講稿說到：「失業率接近50年最低水平，通膨率接近但略低於我們2%的目標，」「我們的工作是儘可能長久地維持住這種經濟狀況。」

鮑爾在隨後的座談會上表示，他希望看到通膨率上揚以持續達到央行2%的目標。他說：「我們實際上希望通膨率更高一些」 「我們必須使通膨率回到2%。」「明確地說，我們希望它能更高一些，而不是像世界上有些地方一樣下滑」。他提到「工資漲幅低於預期」。

鮑爾講話前公布的非農就業數據好壞參半。9月失業率降至1969年以來最低水平，但非農就業人數成長放緩。這份就業數據減輕了市場以為經濟衰退即將到來的疑慮，提振美股上漲。

鮑爾沒有專門講到周五的就業報告，倒是提到「維持住我們歷史性強勁的就業市場的重要性」，同時指出有更多美國人從中受益。

他表示：「雖然並非人人都能充分享受經濟機會，並且經濟面臨一些風險，但總體上--就像我想說的那樣，處於良好狀態。」

Fed今年已經兩次降息，以保護美國經濟免受疲弱的全球成長和貿易政策不確定性的影響。聯邦基金期貨交易員押注10月29-30日會議上將再次降低利率。

鮑爾：經濟面臨一些風險，但總體上--就像我想說的那樣，處於良好狀態。美聯社
鮑爾：經濟面臨一些風險，但總體上--就像我想說的那樣，處於良好狀態。美聯社
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