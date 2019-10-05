道瓊大漲372點 非農就業不差 但市場仍預期Fed本月降息

2019-10-05 06:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市上漲，美國9月就業溫和成長，減輕本周經濟數據不佳所引發美國經濟走向衰退的疑慮，但市場對聯準會（Fed）降息的預期不變。

標普500指數創七周以來最大漲幅，周四和周五接連反彈後，標普500指數本周僅小跌0.3%，為震盪的一周畫上句點。9月非農就業人數略低於預期，但8月數據上修。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.4%，報2,952.01點，創8月16日以來最大漲幅。道瓊工業指數大漲372.68點，漲幅1.4%，收26,573.72點。那斯達克綜合指數上漲1.4%，報7982.474點。

標普500指數和道瓊指數均連續三周下跌，而那斯達克綜合指數本周則上漲。

交易員雖下調對降息的押注，但仍認為本月Fed會降息。Fed 主席鮑爾今天的談話基本未改變市場預期。鮑爾說經濟「面臨一定風險」，但總體仍「處於良好狀態」。

周五公佈的非農就業報告顯示，美國9月新增非農就業人數13.6萬，略低於預期。但失業

率從8月的3.7%降至3.5%，創下50年來的新低。交易商預計Fed本月降息的可能性為77.5%，高於周一預計的40%。

Wilmington Trust Corp.的首席經濟學家Luke Tilley表示，「就經濟放緩而言，這個數據接近中性。既不令人鼓舞，看起來也沒有顯示經濟加速，但很可能緩解對ISM製造業和服務業數據的顧慮。」「這應該會使人感到放心，因為仍然有足夠的就業成長，可以保持消費支出。」

Citi Personal Wealth Management投資策略主管Shawn Snyder說：「報告不慍不火，不夠強勁，不足以促使Fed在10月底不降息，但也不夠疲弱，不足以讓你擔心勞動力市場或消費者支出。」

科技股領漲，蘋果（Apple）大漲2.8%，此前有報導稱蘋果要求供應商增加iPhone 11系列機型的產量。

標普科技類股上漲1.7%，費城半導體指數上漲1.9%。