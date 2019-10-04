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才賣掉一家公司 日本富豪前澤友作立馬成立新公司

2019-10-04 17:01經濟日報 記者易起宇╱即時報導

剛把自己創立的服飾電商公司Zozo過半股權賣給日本雅虎的日本億萬富豪前澤友作，今（4）日在自己的推特上表示，已在卸任Zozo社長的9月12日當天成立了另一家新公司，並擔任新公司的社長。

前澤透過推特表示，今後又將從零開始新的事業，目前公司的員工只有他一人，並未透露詳細的業務內容。

新公司的名稱為「Start Today」，和Zozo的舊公司名一樣。前澤卸任Zozo社長後的一舉一動備受外界關注，他先前已透過推特推文，募集協助他今後活動的秘書和公關負責人等職缺。

日本富豪前澤友作在推特上宣布，在將前公司Zozo賣給日本雅虎的同時，已成立新公司...
日本富豪前澤友作在推特上宣布，在將前公司Zozo賣給日本雅虎的同時，已成立新公司「Start Today」，新公司詳細業務內容還不明。 美聯社
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