才賣掉一家公司 日本富豪前澤友作立馬成立新公司

2019-10-04 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



剛把自己創立的服飾電商公司Zozo過半股權賣給日本雅虎的日本億萬富豪前澤友作，今（4）日在自己的推特上表示，已在卸任Zozo社長的9月12日當天成立了另一家新公司，並擔任新公司的社長。

前澤透過推特表示，今後又將從零開始新的事業，目前公司的員工只有他一人，並未透露詳細的業務內容。