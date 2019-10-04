分析師：5個理由 金價中期有撐

2019-10-04 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



近來金價漲勢已降溫，但財經網站MarketWatch專欄作家布洛許（Michael Brush）列舉五大理由，說明為何這種貴金屬價格有撐，仍值得持有。

1. 黃金有助於規避風險

此刻經濟衰退疑雲密布，這將打擊企業和消費者信心，儘管衰退顧慮可能再次成為自我實現的預言。

Leuthold集團首席投資策略師James Paulsen說：「我估計有25%的機率，會因為我們自己嚇自己，而真的陷入衰退。的確有這個風險，但我不認為這是最可能的結果。」

不過，德意志銀行黃金與金屬分析師Chris Terry說，在英國脫歐（Brexit）、美中貿易戰、美國總統川普遭彈劾調查等不確定因素持續發酵下，黃金可提供投資人一個安全避風港。

2. 央行買盤踴躍

Midas Fund基金經理人Tom Winmill指出，全球央行近來積極買進黃金，購買量之大為過去50年來僅見。央行大買黃金是為分散外匯存底資產配置、降低對美元依賴。最大買家是俄羅斯、中國和波蘭。

3. 美國也許將促貶美元

據官方估計，美國約22%的聯邦預算靠舉債籌措財源，債務占國內生產毛額（GDP）百分比在未來十年內可能直逼100%，比目前的78%大幅提高。Winmill推測，政府可能訴諸通膨作為減輕債務負擔的手段，事實上他認為美國正朝這個方向邁進。而就業市場緊繃帶動工資上漲、推升通膨，也會助漲金價。

在通膨升溫和美元貶值時，金價通常表現良好。

Winmill說：「兩年後，若金價漲上每英兩2,000美元，我也不會覺得訝異。」但短期而言，他對金價不看多也不看空。他說，珠寶首飾商占四分之一的黃金需求，但今年金價勁揚已使這部分需求降溫。

4. 資金不斷湧入黃金基金

基金集團U.S. Global Investors投資組合經理人Ralph Aldis表示，流入該公司黃金基金的資金在8月和9月銳增，這顯示投資人對投資黃金的興趣有增無減，反映對明年經濟衰退可能降臨的顧慮，以及對美中達成協議、終結貿易戰的懷疑。

據Aldis觀察，投資人趁金價回檔時進貨，投資黃金的資金池更龐大了，但這些資金流入尚未高到有泡沫之虞的地步。

5. 供應有短缺之虞