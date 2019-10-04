大公司福利 微軟臉書谷歌排前三名
美國一些頂級公司除了給與員工一般的津貼和福利，例如401(k)和牙科保險外，還提供一些額外利益。
「今日美國報」報導，在Comparably公司的2019年「最佳津貼和福利的公司」(Best Companies for Perks & Benefits)的名單上，無限制帶薪休假、100%已付費健保、托兒、餐飲、免費健身會會籍和按摩等福利名列前茅。
這份名單包括科技巨擘微軟(Microsoft)、谷歌(Google)和亞馬遜(Amazon)等公司，他們都上了求職網站的最佳薪酬榜。
但Comparably的執行長納扎爾(Jason Nazar)說，薪水並不是求職者考慮的唯一因素。
納扎爾說：「我們處於歷史上競爭最激烈的就業市場之一…對於真正需求雇員的公司來說尤甚。公司的最大競爭優勢之一，是使用不同津貼和福利來吸引最優秀的人才，因為這樣使他們與別不同。」
Comparably彙編全美5萬家公司的數據，詢問員工的問題包括：「你對獲得的福利滿意嗎？」以及「你怎樣評價公司提供的津貼？」
要符合資格，擁有500名以上雇員的大公司必須至少有75名員工參加這項匿名調查，少於500名員工的公司至少要有25名員工參加。
調查發現，大公司的員工有89%表示對獲得的福利感到滿意，中小型公司則有94%，而接受調查的所有員工有63％表示滿意。
納扎爾說，各家公司提供的福利不同，幾家頂級大公司提供了各樣福利，包括免費交通。
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