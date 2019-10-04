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港交所想收購 倫交所股東要求加價及提高現金比例

2019-10-04 10:25聯合報 記者林宸誼╱即時報導

香港證券交易所日前提出以25%現金加股票形式共296億英鎊，收購英國倫敦證券交易所（LSE）遭拒，倫交所主要股東要求最少增加收購價20%，並提高現金比重，才可能支持港交所的收購建議。

路透引述三名倫交所股東預期，港交所會提高收購價；其中一名基金股東表示，除非將目前每股83.61英鎊的收購價，提高7.64%至19.62%，增至每股90英鎊至100英鎊，否則不會認真考慮合併，同時港交所也要提高現金的比例。

一同擁有LSE約3%的三名股東指出，港交所遊說他們支持該宗涉及金額390億美元的收購建議。

港交所於9月11日收市後突然宣布，以25%現金加股票形式共296億英鎊收購倫交所，消息公布後轟動全球資本市場

港交所上月提出的收購建議約25%是現金，其餘是換取港交所的股份，倫交所拒絕後，港交所有權在10月9日前提出具約束力的收購建議，或者取消收購。

Jupiter Financial Opportunities Fund基金經理德布洛奈（Guy de Blonay）表示，最近與港交所聯席總裁羅力（Romnesh Lamba）會面時，就向對方提議增加每股收購價介於90至100英鎊；原建議的每股收購價為83.61英鎊。

德布洛奈認為，港交所須增加現金比重；另兩名LSE股東也表示，希望港交所加碼，但沒有提供心目中價格區域。

銀行界消息人士表示，每股90英鎊至100英鎊是大部分投資者心目中預期的價格。

港交所與LSE拒絕評論上述消息。

華爾街日報日前引述英倫銀行官員指出，英國政府不會批准有關交易，因為倫交所旗下的結算公司LCH被視為市場重要的組成部份，在英國政府考慮金融安全及穩定後，未必會批准交易。

倫交所招牌。圖/香港智通財經網
倫交所招牌。圖/香港智通財經網
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