黃金和鎳上漲 WTI原油連八跌

2019-10-04 08:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



受印尼的鎳礦出口禁令以及倫敦金屬交易所追蹤的庫存創紀錄大跌影響，鎳價連續三日攀升。美國服務業疲軟加劇對全球經濟放緩的疑慮，黃金回升至1,500美元上方。WTI原油期貨創下10個月來最長連跌。以下整理自彭博的大宗商品行情：

●鎳價連續三日攀升

鎳價周四繼續攀升，受印尼的鎳礦砂出口禁令影響；倫敦金屬交易所追蹤的庫存周四創紀錄大跌，並觸及六年來最低。

貿易商爭相在印尼於2020年禁止礦砂出口之前採購原物料；印尼禁令似乎將顛覆市場的供求關係。

鎳價連續第三天攀升，收盤漲0.8%，報每噸17,625美元；今年價格漲65%，有望創自2006年以來的最大年漲幅。

●黃金上漲

黃金回升至1,500美元上方，創五周來最大三日漲幅。

紐約商品交易所12月交割黃金期貨上漲0.4%，收於每英兩1,513.80美元，為主力合約自9月26日以來最高價；現貨金價一度升1.3%。

●WTI原油期貨八連跌

WTI原油期貨創下10個月來最長連跌，儘管投資人加大押注聯準會（Fed）本月將降息以刺激經濟。

在疲軟的ISM非製造業指數公佈後，油價一度下跌3.1%；不過，隨著聯儲會的降息預期升溫，油價跌幅收斂。

紐約商業交易所11月交割WTI原油期貨下跌19美分，結算價報每桶52.45美元。 ICE歐洲期貨交易所12月交割的布蘭特原油期貨上漲2美分，結算價報每桶57.71美元。