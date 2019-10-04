台股ADR隨美股全面反彈 台積電漲1.5%

2019-10-04 06:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周四隨美股反彈，台積電漲1.5%。台積電ADR高出台北股價的溢價為5.5%。費城半導體指數大漲1.7%。

美國股市上漲，令人失望的經濟數據接連出爐，投資人如今押注聯準會（Fed）本月會降息以支撐日漸顯露疲軟的經濟。

數據顯示9月服務業活動走軟後，道瓊工業指數一度大跌335點，隨後收復全部失地，收盤上漲逾122點。標普500指數創下一個月來最大漲幅，此前由於服務業指數創下3年來最低水平，標普500指數盤中下跌逾1％。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.8％，為9月5日以來最大漲幅，收2,910.63點。道瓊工業平均指數上漲0.5%，報26,201.04點。那斯達克綜合指數上漲1.1%，報7,872.265點。

台灣加權股價指數昨天跌71.97點，收10,875.91點。台積電跌1.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.80 +0.43 72.30 -0.69

中華電 CHT 111.39 +0.39 111.50 -0.10

台積電 TSM 291.73 +1.51 276.50 5.51

聯電 UMC 13.00 +0.48 13.40 -3.00

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博