道瓊收復335點失地再漲122點 投資人押注Fed本月降息

2019-10-04 06:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市上漲，令人失望的經濟數據接連出爐，投資人如今押注聯準會（Fed）本月會降息以支撐日漸顯露疲軟的經濟。

數據顯示9月服務業活動走軟後，道瓊工業指數一度大跌335點，隨後收復全部失地，收盤上漲逾122點。

標普500指數創下一個月來最大漲幅，此前由於服務業指數創下3年來最低水平，標普500指數盤中下跌逾1％。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.8％，為9月5日以來最大漲幅，收2,910.63點。道瓊工業平均指數上漲0.5%，報26,201.04點。那斯達克綜合指數上漲1.1%，報7,872.265點。

在工廠指數創下10年來最差表現後，令人失望的服務業指數讓Fed下次開會降息的可能性大幅升高。

標普500指數過去兩個交易日中累計下跌約3％之後，投資人開始逐漸站穩腳跟，最受打擊的科技股開始反彈。

微軟漲1.2%，臉書（Facebook）漲2.7%，這兩家公司對標普500指數漲幅的貢獻最大。

MUFG Union Bank的首席金融經濟學家Chris Rupkey表示，「這種低迷開始蔓延，這意味Fed將準備在本月底的會議上進行今年以來第三次降息。」 「政策制定者將需要更大的力量來阻止雪崩般的壞消息進一步拖累企業和消費者信心。降息來了。會有很多。」

美國供應管理協會(ISM)表示，9月非製造業活動指數降至52.6，為2016年8月以來的最低水平。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)的Fed Watch工具顯示，對Fed在本月政策會議上降息的預期從40%飆升至90%。

Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest表示：「數據惡化，尤其是非製造業數據，可能會促使Fed再次降息。」

交易商再次預料，到2019年底至少還會有兩次降息。原本Fed將最近兩次降息描述為「周期中調整」之後，市場一度放棄上述預估。

「我們正處在一個關鍵時刻。全球增長正在放緩，美國增長也在減速，因為貿易爭端，以及貿易政策帶來的不確定性，」EventShares投資長Ben Phillips表示，「但市場喜歡低成本資金，只要嗅到一點降息的氣息，就會上漲。」

周五發布的一份關鍵的就業報告，可能會為美中貿易戰是否正將世界最大經濟體推向衰退提供更多證據。

百事可樂漲3%，此前該公司公布的季度業績超出了預期，原因是廣告投入增加以及新推出的低卡路里版Gatorade飲料提振北美市場的飲料需求。