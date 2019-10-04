反送中抗爭加劇 香港資金外逃流向星國

2019-10-04 02:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



反送中運動警民不斷衝突，對香港經濟造成衝擊，並引發市場資金外流。圖為10月1日當天香港街頭景象。（美聯社） 分享 facebook 香港反送中示威活動持續升級，市場傳出不少私人銀行大客戶因局勢不穩將資金撤離香港；投資銀行高盛發布報告表示，今年6到8月香港有高達40億美元（約新台幣1,240億元）資金流至新加坡。

路透報導，比對香港和新加坡兩地存款變化後，高盛分析師在報告中表示，8月香港本幣存款出現溫和淨流出、而新加坡外幣存款淨流入，代表有30億到40億美元存款從香港流出。

高盛指出，8月香港銀行存款總額月減1.6%，達港幣1,110億元（約新台幣4,388億元），是近三個月以來首次出現負增長，跌幅為一年多以來最大；港幣流失之際，香港的銀行定期存款利率也有顯著上揚，3個月定期存款利率中位數約2%，與美元存款利率相當。

分析師認為，儘管如此，香港銀行體系的港幣以及外幣的流動性依然充裕，但該數據不大可能緩解投資者對於香港資金外流的擔憂。

香港信報報導，香港金管局新任總裁余偉文表示，一直有關注市場活動，看不到明顯有資金流出港幣市場，香港作為國際金融中心，資金進出很正常，毋須太在意個別月份存款的起落。

余偉文強調，8月整體存款穩健，港幣存款下跌，除資金進出的因素，8月新股集資較7月減少，也影響對港幣資金需求，而9月前三周港幣存款已見輕微回升。

此外，對於反送中事件未平息，經濟又放緩，是否擔心有人伺機狙擊港幣，余偉文表示，港幣匯價會因供應及需求會有些漲跌，但大致平穩，有透過不同網路及數據對市場進行監控，若有異常活動，會有方法應對。

彭博報導，美國知名對沖基金大鱷、海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）表示，隨著反送中抗爭情勢加劇，香港正面臨嚴峻的經濟衰退，預計未來12個月會有大量資金外逃。

巴斯向來認為香港聯繫匯率制度將被打破，他指出，香港的經濟正耗盡流動資金，預期香港9月和10月外匯存底將會惡化，在接下來的12至18個月中，大量的資本和投資資金將外流。