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NRF：今年假期零售銷售可望成長3.8%至4.2%

2019-10-03 23:10經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

全美零售協會（NRF）3日表示，今年美國消費者的假期購物季支出可望比去年擴增，但貿易戰是一大隱憂。

NRF預測，今年11月至12月假期購物季的零售銷售可望較去年同期成長3.8%到4.2%，支出金額達到7,279億美元至7,307億美元。以上估計數字不含汽車、汽油和餐館支出。

比起其他零售業顧問機構預測今年假期購物季零售銷售成長率可達5%，NRF的預測區間相對較低。

NRF指出，「貿易相關不確定性」可能拖累今年的假期購物支出。美中預定本月稍後恢復貿易談判。

NRF表示，過去五年來，假期零售銷售平均成長3.7%。

該協會並預測，今年線上銷售和其他非實體店內銷售可望成長11%至14%，相當於1,626億美元至 1,669億美元。

NRF執行長Matt Shay在書面聲明中說：「貿易、利率、全球風險因素和政治等議題，已引發相當大的不確定性，顯然已造成支出減緩。消費者財務情況良好，零售業者也預期假期購物季生意興隆。不過，這些和其他變數若持續惡化，可能使信心受到侵蝕。」﻿

根據NRF的資料，去年假期零售銷售只攀升2.1%，增幅不如原先預估的4.3%至4.8%，反映去年底美國股市大跌影響消費者支出。

今年來消費者需求大致強健，但今年假期購物季零售表現可能受貿易緊張情勢影響。

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