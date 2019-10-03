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屢敗屢戰！微軟第三度攻智慧機 勝算較高？

2019-10-03 18:40經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

微軟公司2日出人意外宣布重返智慧手機市場，預定明年假期購物季前推出Surface Duo可折疊式雙螢幕手機，看來似乎瞄準企業用戶市場。這是微軟第三度進攻手機市場，在前兩次都吞敗後，這回反敗為勝的機率高嗎？

這款新裝置配備兩個5.6吋螢幕，作業系統是Android而非Windows。現在距預定上市時間還有一年多，微軟仍有時間改良。目前還有一些懸而未決的問題，包括售價未定，微軟打算在這款折疊手機投資多少錢也不明。但對投資人而言，最大的問題是：這會是微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上任以來第一個重大挫敗嗎？

MarketWatch科技專欄作家波蕾蒂（Therese Poletti）撰文指出，這是納德拉一場高風險賭注。微軟之前已兩度嘗試在智慧手機市場爭雄，但每次砸大錢卻都黯然落敗，包括2015年關閉從諾基亞（Nokia）買來的行動事業，資產減記金額達76億美元，是納德拉剛上任時的首波大動作之一。

納德拉想必不會忘記微軟這個慘痛的教訓，但為何這個又想捲土重來，挾Surface Duo反攻智慧手機市場？

Moor Insights科技業分析師Patrick Moorhead認為，這回不一樣，因為Surface Duo瞄準的是微軟最拿手的企業市場，不是利潤微薄的消費者市場。納德拉掌舵以來，微軟不斷努力深耕雲端與企業運算市場，而微軟新折疊手機可打入這些市場。

微軟也看準目前市場仍有缺口，可讓Surface Duo切入。Moorhead說：「還沒有任一家廠商打造出一款為生產力優化的手機，而微軟的裝置就瞄準這塊企業市場。」他舉例說，微軟可輕而易舉打造出一款裝置，既能當手機打電話，也能在進行Skype視訊聊天的同時，在另一個螢幕上查閱電郵和其他資料，應會受商務人士歡迎。

Moorhead並推測，微軟這回在Surface Duo的投資可能更謹慎，比方說採取累進式的投資方式，一改昔日大手筆投入鉅資的做法。而且，這回微軟也善加利用為Google Android開發程式的開放原始碼社群人力，以及整個Android生態系。

話雖如此，納德拉可能鑄下上任以來最大錯誤的疑慮猶存。黑莓（Blackberry）便是一個失敗的前例，該公司也聚焦企業人士用的智慧手機市場，但後來在市占率不斷流失下，已分階段撤出手機市場，轉而聚焦服務。

Wedbush證券分析師Dan Ives在微軟宣布Surface Duo計畫之前說：「一些投資人仍質疑，是否值得繼續投資Surface。」但Ives認為，Surface「仍是納德拉團隊搶攻心占率及市占率的策略性賭注，而這場戰役仍位於初步階段」。

微軟公司2日宣布明年推出Surface Duo折疊式智慧手機，準備反攻手機市場的...
微軟公司2日宣布明年推出Surface Duo折疊式智慧手機，準備反攻手機市場的舉動出乎眾人意料之外。美聯社
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