歐盟要攜手非洲 區域貿易再協商

2019-10-03 18:04 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



與非洲簽署的協議成效不彰，歐盟出現改變聲浪。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

世界區域經濟成長迅速，非洲卻分不到一杯羹。歐盟與非洲關係面臨改革，雙方曾於2012年簽署「經濟夥伴協定」，但各國並未積極履行協議，導致此區域貿易成效不彰，2016年雙方進出口貿易率更只有8%，歐盟發展委員會表示：「要以更積極的方式及新策略，跟非洲各國重新合作。」

歐盟決改策略

根據《歐洲動態》報導，歐盟執委會日前宣布將重新協商EPA「經濟夥伴協定」內容，這項於2012年簽署的協議，簽署國有葛摩、馬達加斯加、模里西斯、塞席爾及辛巴威5國，會中表示內容將新增更廣泛的合作。新協商將就服務、投資及減少貿易法規障礙，還有智慧財產權及永續發展等進行討論。

在第一次簽署協議後各國的緩慢步調，葛摩甚至到2019年才開始履行這項協議，導致歐盟與非洲的貿易表現持續低迷。數據顯示，2016年歐盟與非洲僅有8%的出口及低於7%的進口貿易量。

歐盟內部一直有檢討及廢除此協議的意見。在2018年歐盟秋季會議中，即將離任的執委會主席榮克建議，未來將把非洲與歐盟的貿易層次提高為2大洲之間的平等協議，不只是國與國之間的條約。此政策也被即將上任的馮德萊恩採納。

非洲本質要改變

據《路透社》指，來自芬蘭的歐洲議會議員茱塔說：「我們必須放下一直以來認為非洲不穩定的歧見，將其視為一個崛起及充滿希望的一塊新經濟體。」，她也以歐盟發展委員會主席身份承諾，會以現代策略與非洲合作國協商。經濟上則會著重於將私人企業導入非洲，創造工作機會及提供技術。

非洲要趕上世界整體經濟還有一大段路，據2017年的調查指出，非洲的區域出口貿易只有17%，對比亞洲的59%及歐洲的69%後相形見絀，非洲也因此錯過近幾十年蒸蒸日上的世界區域貿易成長果實。

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