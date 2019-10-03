糗了！特斯拉最新召喚功能 竟害愛車自動撞牆

2019-10-03 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉（Tesla）上周推出軟體更新，最炫的功能之一是具備「智慧召喚功能」，也就是讓車主能從遠處呼叫車輛並自動行駛至車主身邊。才短短幾天，新功能評價好壞參半，車主甚至上傳召喚功能導致Model S自動擦撞牆壁的影片，損傷情況可謂「災情不小」。

在一段9月30日上傳至YouTube的影片中，車主把Model S從停有兩輛車的車庫中召喚出來。正當車輛幾乎要駛出車庫時，Model S卻決定神秘地倒退，接著自行擦撞車庫牆壁，擦出一大片刮痕，車主見狀不禁慘叫「ohhhh～shitt」。

這凸顯特斯拉的自駕技術也無法駕馭美國最基本的場景，也就是把汽車從大型車庫駛離並開上淨空的車道。

就像古早美國影集「霹靂遊俠」主角李麥克能呼叫霹靂車「夥計」一樣，特斯拉的最新召喚功能可讓購買具有全自駕能力、或加強型自駕功能的特斯拉車主，利用智慧手機上的特斯拉App，把他們的車輛叫來到身邊，但前提是距離車輛不超過200英尺（約60公尺），很適合那些在停車場找不到車停在哪的車主。

迄今為止，一些特斯拉車主稱讚這項功能，但一些車主則上傳車輛擦傷、或驚險避開意外的影片。

相關消息也驚動美國最高道路安全監管機構。美國公路交通安全局（NHTSA）正在蒐集資訊，並且透過電郵聲明表示將與特斯拉聯繫，如果發現與安全相關缺陷的證據，「將毫不遲疑採取行動」。

特斯拉已在官網公告，車主必須在監督車輛的情況下使用這項功能，而且必須隨時準備好在必要時，利用特斯拉App或鑰匙扣上的按鈕控制車輛停下。

特斯拉的發言人並未回應相關新聞。不過執行長馬斯克在9月30日曾發推文說，召喚功能「或許是我們最像病毒般爆紅流傳的功能」。