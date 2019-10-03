首份全球智能城市指數排行 台北第七勝紐約東京

2019-10-03 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



採用閉路電視加強公共安全、居民能輕易上網預約看診，一項全球調查顯示，新加坡人認為政府善用各項科技改善教育、安全和衛生等日常生活諸多方面，使得新加坡成為全球最智能的城市。

新加坡聯合早報報導，瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）和新加坡科技設計大學今午公佈首份「智能城市指數」調查（Smart City Index），新加坡因在多個方面得分最高奪得榜首，第二及第三名則分別是瑞士蘇黎世和挪威首都奧斯陸。

台北排名第七。第四是瑞士日內瓦、第五是丹麥哥本哈根、第六是紐西蘭奧克蘭、第八是芬蘭赫爾辛基、第九和第十是西班牙畢爾包與德國杜塞道夫。

團隊針對全球102個城市展開調查，了解該城市的120位居民對所在城市日常生活中採用的科技的看法，再根據受訪者選擇「強烈同意」、「不同意」等選項，為城市打分。

調查結果顯示，不少國人強烈同意或同意閉路電視監視器讓居民感到更安全，新加坡因此獲得80.1分。相較之下，蘇黎世和奧斯陸分別獲得50.6和50.1分。

至於是否能輕易上網預約看診，新加坡民眾為新加坡打了78.9分，蘇黎世和奧斯陸則獲得46.3分和70.6分。