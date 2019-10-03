美股連二黑預告10月股災？舉世緊盯這關鍵數據
美國股市在本月頭兩個交易日連番重挫，往年華爾街10月股災的陰影再度籠罩市場。但從往例來看，月初表現很糟，並不表示全月股價翻身無望。事實上，歷史數據顯示，止跌翻揚的機率不小。
美股道瓊工業指數2日收盤大跌逾494點，跌幅達1.9%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅分別為1.8%和1.6%，延續三大指數1日同步收黑的頹勢。
原本美股1日（周一）盤初走勢穩健，道瓊一度上漲近130點，標普500和那斯達克指數也同步攀高，不料美國製造業指數跌到十年來低點的消息傳出，瞬間粉碎投資人信心。3日（周二）再傳經濟利空，ADP公司發布的數據顯示美國9月民間企業只增聘13.5萬人，為三個月以來最小增幅，進一步加深經濟疑慮。
不過，Bespoke投資集團分析師表示，股市在10月一開頭的表現疲弱，未必表示全月甚至年底前的走勢就沒救了。
分析師翻出歷史資料指出，歷年來，美股標普500指數在10月第一個交易日跌幅超過1%的前例有14個，但接下來到月底標普指數平均卻上漲3.75%，且第4季全季也收紅，平均季漲幅達7.2%。
Bespoke在報告中寫道：「假如年底前會漲7%以上，比平均年漲幅2.43%強多了，那麼多頭人士當然會容忍月初股價下跌1%。」
然而，10月也是華爾街惡名昭彰的「股災月」，導致1929年美國經濟大蕭條的股市崩盤、1987年美股崩跌和2008年全球金融海嘯，都在這個月份爆發，促使「股票交易員年鑑」（Stock Traders Almanac） 把10月稱為股市的「厄運月」（jinx month）。
但若是頭兩個交易日重挫凸顯投資人對10月行情提高警覺，那或許意味華爾街後市沒那麼看跌。
話雖如此，Bespoke強調，歷史資料呈現的樂觀展望只能供投資人參考，不可盡信。
Bespoke分析師在報告中寫道：「這不表示年底前股市前景晴空萬里，只顯示第4季就算有壞的開始，也不見得是世界末日。」
因此，美國4日（周五）公布的9月非農就業報告就特別重要，可能是左右美股未來走勢的關鍵。投資人將緊盯最新就業數據，從中觀察究竟有沒有證據能證明美國經濟成長車輪並未完全脫離軌道，抑或邁入11個年頭的經濟擴張期有戛然而止之虞。
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