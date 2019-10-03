親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

美股連二黑預告10月股災？舉世緊盯這關鍵數據

2019-10-03 16:50經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國股市在本月頭兩個交易日連番重挫，往年華爾街10月股災的陰影再度籠罩市場。但從往例來看，月初表現很糟，並不表示全月股價翻身無望。事實上，歷史數據顯示，止跌翻揚的機率不小。

美股道瓊工業指數2日收盤大跌逾494點，跌幅達1.9%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅分別為1.8%和1.6%，延續三大指數1日同步收黑的頹勢。

原本美股1日（周一）盤初走勢穩健，道瓊一度上漲近130點，標普500和那斯達克指數也同步攀高，不料美國製造業指數跌到十年來低點的消息傳出，瞬間粉碎投資人信心。3日（周二）再傳經濟利空，ADP公司發布的數據顯示美國9月民間企業只增聘13.5萬人，為三個月以來最小增幅，進一步加深經濟疑慮。

不過，Bespoke投資集團分析師表示，股市在10月一開頭的表現疲弱，未必表示全月甚至年底前的走勢就沒救了。

分析師翻出歷史資料指出，歷年來，美股標普500指數在10月第一個交易日跌幅超過1%的前例有14個，但接下來到月底標普指數平均卻上漲3.75%，且第4季全季也收紅，平均季漲幅達7.2%。

Bespoke在報告中寫道：「假如年底前會漲7%以上，比平均年漲幅2.43%強多了，那麼多頭人士當然會容忍月初股價下跌1%。」

然而，10月也是華爾街惡名昭彰的「股災月」，導致1929年美國經濟大蕭條的股市崩盤、1987年美股崩跌和2008年全球金融海嘯，都在這個月份爆發，促使「股票交易員年鑑」（Stock Traders Almanac） 把10月稱為股市的「厄運月」（jinx month）。

但若是頭兩個交易日重挫凸顯投資人對10月行情提高警覺，那或許意味華爾街後市沒那麼看跌。　

話雖如此，Bespoke強調，歷史資料呈現的樂觀展望只能供投資人參考，不可盡信。

Bespoke分析師在報告中寫道：「這不表示年底前股市前景晴空萬里，只顯示第4季就算有壞的開始，也不見得是世界末日。」

因此，美國4日（周五）公布的9月非農就業報告就特別重要，可能是左右美股未來走勢的關鍵。投資人將緊盯最新就業數據，從中觀察究竟有沒有證據能證明美國經濟成長車輪並未完全脫離軌道，抑或邁入11個年頭的經濟擴張期有戛然而止之虞。

道瓊指數一連兩個交易日重挫，令人憂慮美股是否重演10月股災。路透
道瓊指數一連兩個交易日重挫，令人憂慮美股是否重演10月股災。路透
分享

美股標普
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

首份全球智能城市指數排行 台北第七勝紐約東京

2019-10-03 16:54

特斯拉Model 3大賣 救得了馬斯克的財務黑洞嗎？

2019-10-03 15:39

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 15:15

美歐貿易戰 加徵關稅恐長達數月雙方須加緊談判

2019-10-03 14:22

美歐貿易戰一觸即發 美股大跌

2019-10-03 14:20

FedEx宣布50 by 50志工關懷行動 遞送全球5千萬人希望

2019-10-03 14:20

全球經濟挫咧等 美歐貿易戰將開打！

2019-10-03 14:18

利空罩頂引發市場震盪 全球10月股災重演？

2019-10-03 13:03

叫車、餐飲外送之外 Uber有意拓展「叫人」服務

2019-10-03 11:42

處理器大戰一觸即發 英特爾CPU低價迎戰AMD

2019-10-03 11:39

美經濟數據疲軟、川普抨擊 Fed降息壓力升高

2019-10-03 11:38

網路旅遊平台研究報告：全球飯店業存在顯著數位鴻溝

2019-10-03 10:52

特斯拉上季交車量9.7萬輛創新高 全年目標仍須努力

2019-10-03 09:39

Airbnb擬明年中直接掛牌上市 顧問選定大摩、高盛

2019-10-03 08:49

Fed威廉斯： 美國經濟現況強勁 展望好壞參半

2019-10-03 08:30

道瓊指數崩跌近500點 貿易戰疑慮加深

2019-10-03 07:17

憂經濟衰退 道指兩天跌逾800點

2019-10-03 06:12

戒日貨 SK海力士用國產氟化氫

2019-10-03 02:13

經濟利空衝擊美股急挫 道瓊指數大跌逾500點

2019-10-03 02:03

美網路券商一哥超殺 ETF手續費零元

2019-10-03 00:01

臉書加密貨幣聯盟 生變

2019-10-03 00:00

美企新增就業 不如預期

2019-10-02 23:58

厄瓜多明年退出OPEC

2019-10-02 23:58

歐元利率新指標上路 取代Libor

2019-10-02 23:58

俄國能源部長：全球油市圍繞著黑天鵝

2019-10-02 22:39

Sony遊戲訂閱服務PS Now 需要的不只是降價

2019-10-02 19:52

南韓愛買全球房地產甚至領先中國 原因在此

2019-10-02 18:54

不敵本土勁敵 三星最後一家大陸智慧手機廠關門大吉

2019-10-02 17:53

大小摩分析師齊喊 日股現在估值便宜

2019-10-02 17:50

SK海力士戒日貨 傳開始採用國產氟化氫

2019-10-02 17:45

美國本土罷工波及 通用汽車暫裁墨西哥廠6000人

2019-10-02 15:50

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

新iPhone下半年出貨 估1億支

2019-10-02 00:55

印度減塑 限制一次性產品

2019-10-02 00:55

全球企業上月發債額 創高

2019-10-02 00:55

OPEC原油產量探八年低點 油價盤中走揚

2019-10-02 00:54

美蛋價崩跌 農業經濟有壓

2019-10-02 00:54

WTO示警 當心毀滅性對嗆循環

2019-10-02 00:54

全球通膨趨緩 警報又響了

2019-10-02 00:51
看更多

熱門文章

史上最強娃娃臉！這「小學老師」嚇壞家長 真實年齡曝光

2019-10-02 19:51

在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

2019-10-02 18:07

9歲男童參加5k路跑被誤導 意外獲得10k路跑金牌

2019-10-03 10:45

鋼琴女神嗆亞洲女「M號就是肥胖」 網爆氣揭造假真相

2019-10-02 21:29

19位婦女遭綁架強姦淪生子機器 「嬰兒工廠」男嬰賣5萬元

2019-10-03 09:12

女警稱「入錯屋」槍殺黑人鄰居 檢控「供詞是廢話」

2019-10-03 09:17

美股早盤跌逾300點 經濟衰退疑慮揮之不去

2019-10-02 21:55

背著未婚妻偷交女友！兩女同時催婚 他「選擇障礙」霸氣：一起娶

2019-10-02 20:18

道瓊指數崩跌近500點 貿易戰疑慮加深

2019-10-03 07:17

憂經濟衰退 道指兩天跌逾800點

2019-10-03 06:12

「海洋吸塵器」成功了！小至一公厘的海洋垃圾也能收集

2019-10-03 11:20

經濟利空衝擊美股急挫 道瓊指數大跌逾500點

2019-10-03 02:03

美歐貿易戰來了 18日起對歐盟飛機和部分產品加徵關稅

2019-10-03 07:45

科學家以亮度比太陽高幾倍的光束 破解古卷軸內容

2019-10-03 09:36

美再出招 擬禁投資大陸股債

2019-10-02 22:59

被控性騷擾的男高音多明哥辭職了！美國所有演出取消

2019-10-03 09:14

WTO仲裁准美徵懲罰性關稅 歐盟研議反制

2019-10-03 04:05

叫車、餐飲外送之外 Uber有意拓展「叫人」服務

2019-10-03 11:42

南韓全美幼稚園一年要30萬 費用超過醫學院

2019-10-02 17:27

分析師想破頭猜不透英國脫歐後果 求助機器後的答案是

2019-10-02 22:29

英國處理台女醫師簽證問題大轉彎 獲准續留

2019-10-03 13:31

日本惡夢 北韓潛射彈道飛彈涵蓋全日本

2019-10-02 22:06

美網路券商一哥超殺 ETF手續費零元

2019-10-03 00:01

南韓華城連環殺人案 犯嫌再供出30多次性侵

2019-10-02 19:44

烏克蘭總統告訴湯姆克魯斯: 你真帥

2019-10-02 23:01

貿易談判下週將再次會晤 華府智庫：美中展開制裁競爭

2019-10-02 22:05

陸反嗆：美控制海外金流

2019-10-02 23:01

影／美二戰轟炸機墜毀釀7死 空拍機骸怵目驚心

2019-10-03 10:11

美國政治極化品牌二、三名是CNN和Fox 第一是…

2019-10-02 17:23

南韓愛買全球房地產甚至領先中國 原因在此

2019-10-02 18:54

更人道對待魚！研究指出魚跟其他動物一樣都會感到痛

2019-10-02 19:41

二戰級轟炸機迫降美國康州機場失敗 釀7死9傷

2019-10-03 09:30

影／被逼問彈劾調查 川普記者會上爆氣提早走人

2019-10-03 13:08

美民主黨總統參選人桑德斯接受心臟支架手術

2019-10-02 23:09

隱匿21年重見天日 衣索比亞無價皇冠現蹤

2019-10-02 18:53

明明是司法部長 為何頻頻跟外國情報首長密會

2019-10-02 21:22

被時代洪流所淹沒！BB Call正式宣告時代終結

2019-10-03 09:08

19歲辣妹掀衣露右側乳 一排中文菜單名刺身上

2019-10-03 16:53

百萬富豪致富之路 三成靠升遷加薪

2019-10-02 21:12

美眾院議長波洛西：希望總統配合電話門案調查

2019-10-02 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top