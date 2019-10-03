美股連二黑預告10月股災？舉世緊盯這關鍵數據

2019-10-03 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國股市在本月頭兩個交易日連番重挫，往年華爾街10月股災的陰影再度籠罩市場。但從往例來看，月初表現很糟，並不表示全月股價翻身無望。事實上，歷史數據顯示，止跌翻揚的機率不小。

美股道瓊工業指數2日收盤大跌逾494點，跌幅達1.9%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅分別為1.8%和1.6%，延續三大指數1日同步收黑的頹勢。

原本美股1日（周一）盤初走勢穩健，道瓊一度上漲近130點，標普500和那斯達克指數也同步攀高，不料美國製造業指數跌到十年來低點的消息傳出，瞬間粉碎投資人信心。3日（周二）再傳經濟利空，ADP公司發布的數據顯示美國9月民間企業只增聘13.5萬人，為三個月以來最小增幅，進一步加深經濟疑慮。

不過，Bespoke投資集團分析師表示，股市在10月一開頭的表現疲弱，未必表示全月甚至年底前的走勢就沒救了。

分析師翻出歷史資料指出，歷年來，美股標普500指數在10月第一個交易日跌幅超過1%的前例有14個，但接下來到月底標普指數平均卻上漲3.75%，且第4季全季也收紅，平均季漲幅達7.2%。

Bespoke在報告中寫道：「假如年底前會漲7%以上，比平均年漲幅2.43%強多了，那麼多頭人士當然會容忍月初股價下跌1%。」

然而，10月也是華爾街惡名昭彰的「股災月」，導致1929年美國經濟大蕭條的股市崩盤、1987年美股崩跌和2008年全球金融海嘯，都在這個月份爆發，促使「股票交易員年鑑」（Stock Traders Almanac） 把10月稱為股市的「厄運月」（jinx month）。

但若是頭兩個交易日重挫凸顯投資人對10月行情提高警覺，那或許意味華爾街後市沒那麼看跌。

話雖如此，Bespoke強調，歷史資料呈現的樂觀展望只能供投資人參考，不可盡信。

Bespoke分析師在報告中寫道：「這不表示年底前股市前景晴空萬里，只顯示第4季就算有壞的開始，也不見得是世界末日。」