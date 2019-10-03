特斯拉Model 3大賣 救得了馬斯克的財務黑洞嗎？

2019-10-03 15:39 聯合新聞網 文章提供／遠見



美國電動車大廠特斯拉。 路透 分享 facebook 今年8月特斯拉新車款Model 3登台，很快就掀起一波掛牌交車潮，光9月銷售量就擠進豪華進口車第四位，究竟平價版的Model 3魅力何在？這台車真有辦法帶領特斯拉從谷底翻身嗎？

續航409公里、最高時速225公里、加速上百僅需5.6秒，一台符合超跑規格的電動新車，9月在台銷售量331台，超越賓士E-Class的銷售量。

這台車正是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）推出的「Model 3」，堪稱是旗下最平價的全新車款，自2016年3月於美國加州發表後，創下24小時內全球接單達18萬輛的驚人紀錄，三天內翻倍增至27.6萬輛。

台灣消費者經過長達三年多的漫長等待，特斯拉Model 3終於在8月12日宣布進軍台灣、9月首週開始交車，以小兵立大功之姿為特斯拉及豪華進口車市場，寫下兩項令人驚豔的好成績。

首先，9月一舉登上當月豪華進口車銷售第四名，僅次於凌志NX、賓士GLC及C-Class；另外，這款車也進一步推升特斯拉全車款單月銷售量至492輛，躍上前五大熱銷排行榜。

不過，業界人士認為，這場車戰才剛要開始。

Model 3性價比高，在台灣既是優勢也是劣勢

「9月銷售數據確實很驚人，跟印象中的特斯拉銷量有很大落差。」一名汽車銷售人員表示，同樣在9月上市、價格帶相仿的電動車中，NISSAN LEAF僅出售九台，特斯拉卻賣出331輛，儘管Model 3比較貴，但綜合所有性能或配備，性價比略勝一籌。

不過，特斯拉在台灣據點少，販售及維修點都不及他牌，也會影響消費者的購買意願。加上一口氣增加數百台新車，充電問題是考驗。眾多因素下，買氣是否能延續，備受同業關注。

特斯拉在台銷售。圖／監理所 分享 facebook

電動汽車不再高不可攀，特斯拉穩住市場地位

隨著電動汽車時代來臨，全球眾多車廠都紛紛瞄準此商機，加上美國減少電動車買主的補助，走高價路線的特斯拉堪稱腹背受敵。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）端出Model 3與傳統大廠正面對決，初試啼聲便一鳴驚人。科技網站CleanTechnica指出，Model 3去年全球銷量超過14萬台，也在全球電動車取得7%市占率，為當前銷售最好的一款電動車。

「特斯拉想抓住大眾市場，這輛車的訂價策略確實比旗下其他車款還要便宜，有利於提高市占。」汽車業界人士分析，也點出「售價」是特斯拉近來著墨的重點。

時間拉回至今年的3月，特斯拉無預警對旗下車款大降價，這股降價風也從美國吹向全世界，台灣也不例外。以頂級車款Model X P100D為例，原價664萬元，腰斬至321萬元台幣，降幅超過五成，讓不少車主欲哭無淚，甚至衝到台北內湖營運總部抗議。

不過，特斯拉電動車調價頻頻，近一年售價調整頻率高達8次，這種狀況實為罕見。最近一次調價時間點就在今年7月，Model 3下修售價，並調漲Model X及Model S兩輛車售價。

同業出面緩頰，後兩款車種因更新電池系統，才導致價格上調。但外界懷疑，Model 3降價恐讓特斯拉有意朝平價策略推進。不論何種角度來看，新營運策略確實引起市場關注，也挹注銷售出現轉好。

圖片提供／遠見 分享 facebook

旗艦型銷售車款買氣直落，難挽營運由虧轉盈

特斯拉今年以來買氣回溫，全球第二季銷售數量以9萬5200輛刷新紀錄。馬斯克也樂觀看待第三季的表現，早於8月就透露，特斯拉有機會首次突破10萬輛，是公司營運以來重要的里程碑。

「銷售數字不等於獲利表現。」但不少投資人並不看好這張成績單。分析師指出，今年的熱銷車款集中在Model 3，卻傳出Model S、Model X在加州銷量大減四成的壞消息。

攤開特斯拉今年第二季的財報，確實應證市場的看法，單季獲利表現遠遜於預期，每股虧損雖縮小至1.12美元，比去年同期每股虧損3.06美元好，但原先市場預期每股可以賺0.4美元，落差實在太大。

對於股東的期待，馬斯克也急於交出好業績。首先進行人力精簡，今年初就大砍7％員工，將營業成本控制在一成以內；第二步是減產高階車款，提升Model 3的生產效率，創造平價電動汽車的規模經濟，而關鍵的上海廠在上月已獲當地政府批准，預計9月開始投產。不過，能否達到年底的生產目標，外界都拭目以待。

特斯拉成立以來話題不斷，今年在台灣推出Model 3，帶來難得一見的買氣，對車商來說，這次的定價策略是成功的。可見平價電動汽車對消費者有致命吸引力。

這段時間以來，馬斯克為挽救市場信心，試著從雲端走入民間，從早期的高價車系轉為平價車系，甚至計畫明年推出Model Y全新車款。但此舉能否挽回投資人青睞，熱銷的Model 3能不能彌補虧損累累的財政黑洞？後續還值得觀察。

（作者／江星翰 本文出自2019.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）