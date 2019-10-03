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脫歐30天倒數！英國「最終誠意方案」 歐盟審慎悲觀

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

利空罩頂引發市場震盪 全球10月股災重演？

2019-10-03 13:03經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

多項利空襲來，令全球股市周三重挫。美股三大指數全面下滑，道瓊崩跌近500點，歐股FTSE 100指數創2016年1月來最大單日跌幅。

美國製造業數據和ADP就業數據低迷，反映貿易戰的影響正在擴散，加劇投資人對全球經濟成長的疑慮。另外，世界貿易組織（WTO）裁定空中巴士獲得不當補貼，美國得以課徵關稅，美方也宣布將從10月18日起對75億歐元歐洲輸美商品加徵10%至25%關稅，歐洲耶揚言反制，讓投資人擔心美歐將爆發貿易戰。

另外，英國首相強森提出最終版本脫歐方案，並揚言若歐盟不妥協，英國將在10月底無協議脫歐。報導傳出後，富時100指數應聲挫跌逾3%，英鎊兌美元也聞訊重挫。

Seven Investment Management分析師Ben Kumar表示，美國股市陷入動盪，讓投資人更加擔憂，因為其他地區的經濟狀況並不理想。

高盛日前已示警，投資人在經歷8月的市場混亂後，應做好10月股市動盪的準備。高盛股票衍生性商品策略師馬歇爾指出，10月的高波動率不只是巧合，對許多投資人和企業來說，10月是年底前績效表現的關鍵期。」另外，美股財報季開跑，可能加劇投資人信心的變動，使市場再陷混亂。

分析師並指出，貿易、政治及成長疑慮升溫，將使美股加劇震盪，投資人應關注川普彈劾調查、英國脫歐進展、美中與美歐的貿易爭端、貿易戰外溢效應，以及央行寬鬆潮。

多項利空浮現，分析師警告投資人需為10月股市動盪做好準備。 路透
多項利空浮現，分析師警告投資人需為10月股市動盪做好準備。 路透
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