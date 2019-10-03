美經濟數據疲軟、川普抨擊 Fed降息壓力升高

2019-10-03 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國最新經濟數據疲軟，讓美股跌至8月以來低點，也讓聯準會（Fed）在10月底降息的壓力升高。

本周公布的製造業和就業數據下滑，市場預期Fed在10月29日至30日決策會議降息25個基點的機率，由40%竄升至75%。美國銀行高級美國經濟學家Joseph Song說：「最近公布的數據顯著提高10月底降息的可能性，市場的反反應也是如此。如果數據繼續疲軟，可能會使溫和派和鷹派加入支持降息的行列，為經濟提供緩衝 。」

美國兩年期公債殖利率周三從1.55%跌至1.48%，反映投資人對Fed降息的預期升高。 10年期公債殖利率連續第五天下跌，跌至1.6%以下。

Fed主席鮑爾在9月決策會議表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）將逐次決定利率，是否進一步降息取決於未來的經濟報告。

本周以來，美國經濟前景出現疲軟跡象；一項關鍵製造業指數跌至10年低點，企業也在關稅和美中貿易戰之際暫緩投資。另外， ADP周三公布的數據顯示美國企業招聘降溫。通用汽車和福特汽車公司的銷售報告不佳，加劇市場的擔憂。

富國銀行高級經濟學家Sarah House表示：「過去幾天金融狀況緊縮給聯儲會施加了更大的再次寬鬆的壓力。」