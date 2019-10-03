油價挫跌2% 美庫存增加且經濟數據疲弱 金價攀升1%

2019-10-03 07:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三挫跌逾2%，因美國原油庫存上升，加劇市場對供給過剩的疑慮，且美國經濟數據疲軟打壓金融市場。金價上揚，因美國經濟數據引發投資人對成長的擔憂。

布蘭特原油期貨下跌1.20美元或2%，結算價報每桶57.69美元。西德州原油期貨下跌0.98美元或1.8%，結算價報每桶52.64美元。

美國能源資訊數署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加310萬桶，遠高於分析師預期的增加160萬桶。

Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「跡象顯示，有關需求成長的疑慮是拖累市場的主要因素，最新製造業數據令人失望。」

周二，近月美國原油價格連續第六個交易日收低，為今年最長的連跌，此前數據顯示美國製造業活動降至10年低點。

伊朗試圖緩和與沙烏地阿拉伯的緊張關係，且表示致力於該地區的穩定。兩國石油部長在石油輸出國組織（OPEC）會議上多次就產量政策發生衝突，目前正出席由俄羅斯主持的能源會議。

俄羅斯總統普亭表示，動用所有具令能源市場供需平衡，至為重要。俄羅斯將繼續在OPEC+中發揮重要作用。由OPEC和其他產油國組成的OPEC+聯盟同意將石油日產量削減120萬桶。

金價周三上漲逾1%，因美國民間就業增幅低於預期，引發經濟成長疑慮，而周二公布的數據顯示美國製造業活動萎縮。

黃金現貨上漲1.6%，報每英兩1,502.66美元；美國黃金期貨收漲1.3%，結算價報每英兩1,507.90美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「目前影響金價的主要因素是製造業數據疲軟，該數據提升市場對美國聯準會（Fed）降息的預期，並推升金價。」