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美元兌日圓跌至一周低點 投資人關注非農就業報告

2019-10-03 07:27經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元兌日圓周三跌至一周低點，兌歐元連兩天下跌，美國製造業活動萎縮，加深投資人對全球成長的疑慮，市場焦點轉向服務業數據和非農就業報告。

DXY美元指數下跌0.1%，至99.014。

周三公布的美國民間就業報告顯示，9月新增就業13.5萬個，低於預期的14萬，反映貿易緊張局勢可能蔓延至就業市場。

美國公布就業數據後，美元兌日圓和歐元走軟 。多倫多外匯交易商OANDA高級市場分析師Alfonso E sparza表示：「市場對數據不如預期的反應過大，就業成長一直是美國經濟復甦最強勁的支柱之一，在美中貿易戰的背景，就業市場仍然表現良好，但可能出現一些波動，製造業出現與歐洲、日本和中國類似的疲軟狀況。」

Alfonso Esparza表示，市場目前關注周五將公布的美國非農就業報告。

周二公布的數據顯示，美國9月製造業萎縮速度為逾10年最快，但許多分析師認為，考慮到美元的相對高收益和美國經濟的強勢，這波跌勢應該不會持續。

美元兌日圓跌0.6%，報107.39日圓。歐元兌美元上漲0.3%，報1.0959美元。

澳幣兌美元持平，報0.6700美元，盤中多數時間走低。

英鎊兌美元變動不大，報1.2305美元，因美元擴大跌幅。

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