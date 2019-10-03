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道瓊指數崩跌近500點 貿易戰疑慮加深

2019-10-03 07:17經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三創近六周來最大單日跌幅，因美國就業和製造業數據顯示貿易戰對經濟的影響日益擴大，且美歐貿易戰一觸即發。

美國周三獲世界貿易組織（WTO）批准，對價值75億美元的歐盟商品徵收關稅，因歐盟向空中巴士（Airbus）提供非法補貼，此舉可能引發針鋒相對的跨大西洋貿易戰。

道瓊工業指數重挫494.42點或1.86%，報26,078.62點；標普500指數下跌52.64點或1.79%，報2,887.61點；那斯達克指數下跌123.44點或1.56%，跌至7,785.25點。

標普11個主要類股全面下跌，能源股和金融股跌幅均超過2%。

ADP全國就業報告顯示，美國9月民間新增就業低於預期，8月就業增幅下修，因企業在招聘方面更加謹慎，小型企業尤其猶豫不決。

周二公布的報告顯示，美國工廠活動萎縮至逾10年最低水準，令市場更加擔憂。

法國巴黎銀行美國股票及衍生品策略主管Greg Boutle表示：「美國和全球經製造業表現不佳不算新聞，但最新數據遠不如預期，導致美股走低。」

疲弱的數據動搖投資人對美國經濟的信心。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「製造業和就業數據反映，美國也受到貿易爭端的影響。」

市場目前把焦點轉向美國勞工部將在周五公布就業報告，從中尋找有關美國經濟狀況是否良好的進一步線索。

有美股恐慌指數之稱的的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數上升1.9點，至20.47，為約一個月來最高。

遊戲製造商動視暴雪（Activision Blizzard）股價挫跌1.2%，因Bernstein將該公司評級下調至「與大盤一致」。

福特汽車跌3.3%，公司第3季美國市場汽車銷量下滑約5%。通用汽車下跌4.0%，該公司上季銷售數據略低於美國汽車購物網站Edmunds的預期。

嬌生上漲1.5%，該公司表示將支付2,000萬美元，與俄亥俄州兩個郡和解，避免受審。

美股周四重挫，道瓊指數下跌近500點。 美聯社
美股周四重挫，道瓊指數下跌近500點。 美聯社
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