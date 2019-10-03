憂經濟衰退 道指兩天跌逾800點

2019-10-03 06:12 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



道指跌破交易員密切關注的50日和100日移動均線，連續兩個交易日合計跌逾800點。 （美聯社） 分享 facebook 美股2日持續大跌，加劇了華爾街2019年最後一季的糟糕開局，因為投資人擔憂經濟衰退。

道瓊工業平均指數下跌494.42點或1.86%收2萬6078.62點，跌破交易員密切關注的50日和100日移動均線，連續兩個交易日合計跌逾800點。

史坦普500下跌52.64點或1.79%收2887.61點，跌破100天移動均線，科技股下跌2%，11個類股全面下跌，其中10個至少下跌1.2%。

那斯達克綜合指數下跌123.44點或1.56%收7785.25點，大型科技股跟隨大盤走低；亞馬遜、蘋果和Alphabet都下跌至少1.3%。微軟股價也下跌1.77%。

INTL FCStone美國機構股票主管亞巴西(Yousef Abbasi)說：「現在看來，我們花了太多時間一直在押注，而且始終無法真正達成貿易協議其實已開始影響經濟成長。」「市場心態正在從『我們是否能達成貿易協議，這對成長有何影響』轉變為『我們還要等多久？』」

亞巴西說：「現在，人們似乎開始深信，不再投資對使企業界陷於癱瘓。」

在美國供應管理協會(ISM)表示，美國製造業活動9月降至10年來最低水平後，股指在第四季之始開始大跌。ADP公布的私營企業新增職缺數僅有13.5萬個，低於市場普遍預期，也促成連續第二個交易日下跌。

本周仍有兩項值得觀察的經濟數據。3日的ISM服務業數據及4日的非農就業報告，若數據不足以安撫投資人信心，股指還有再下跌的空間。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)說：「市場可能有些跌過頭了。」「我們別忘了，製造業約只占經濟的10%，而服務業約占90%。而服務業仍處於擴張模式中。」

史托佛補充說：「你就是不能忽略這一點，但必須心存疑念。」

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)表示，在令人失望的數據公布後，市場將「期待看到即將舉行的中美貿易談判的真正進展」。他在報告中說：「市場將期待雙方在本次會議上發表正面評論，並之後立即採取切實措施達成協議。」

中美官員定下周在華盛頓舉行會議。去年以來，雙方一直在進行貿易戰，動搖了投資人情緒和對經濟成長的期望。