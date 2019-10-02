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年終購物季什麼最夯？今年答案與環保有關

2019-10-02 22:46經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

顧問公司埃森哲（Accenture）最新公布的報告顯示，許多美國消費者傾向在今年年終購物季選擇碳足跡較淺的選項，協助對抗氣候變遷，這意味有環保概念的禮品以及包裝和運貨方式，可能最受青睞。

埃森哲和市場研究公司Coleman Parkes線上訪調1,500名美國消費者發現，半數受訪者打算年底購物時選擇較緩慢、但碳足跡較少的陸路貨運方式，並採取集中一次出貨，而不是分成多個包裹。受訪者也表示，做購物決定前，會把零售商對社會議題的立場納入考量。

埃森哲全球零售主管Jill Standish說：「我們已進入『負責任零售』的時代，消費者的環境和社會意識已提高，而且日益轉向不只是高談闊論、也透過商業行為展現負責態度的品牌。」

永續性產品和輕包裝商品，也將在購物者願望清單上名列前茅。

消費者購物行為對氣候變遷的影響，是不分季節、一年到頭都有的顧慮。許多品牌企業，例如Levi Strauss就致力於在牛仔褲製造過程中減少用水量，而零售商如亞馬遜（Amazon.com），則已公布在2040年達到碳中和的計畫。

近年來二手貨和轉賣市場呈現成長，一大驅動力正是環境顧慮，促使許多購物者，特別是千禧世代和Z世代消費者，都身體力行減少、避免伴隨「快時尚」和衣櫥塞滿而來的浪費。

埃森哲也發現，消費者也反省自己的餐飲習慣，打算花更多錢買水果、植物基底食品、有機食品和蔬食，並且在傳統假日甜點上少花點錢。

以上考量不至於導致今年假期購物支出下滑。埃森哲預測，今年假期支出平均為637美元，57%的受訪者預期今年支出跟去年相同，另有28%預期會花更多錢。

德勤（Deloitte）預測今年假期銷售可望成長4.5%至5%，總銷售額可望超越1.1兆美元。電子商務銷售額估計可達1,440億至1,490億美元。

AlixPartners則預估總銷售額將成長4.4%至5.3%，儘管專家警告今年假期購物季面臨「前所未見的不確定性」，反映美中貿易戰、經濟衰退山雨欲來和其他焦慮。

埃森哲指出，食物漲價和信用卡債務，也可能影響假期購物支出，將近三分之一的受訪者都提到這兩個因素。

電子巨人亞馬遜執行長貝佐斯9月許下「氣候承諾」，矢言在2040年達到碳中和。亞馬...
電子巨人亞馬遜執行長貝佐斯9月許下「氣候承諾」，矢言在2040年達到碳中和。亞馬遜已訂購10萬輛電動貨車，期能降低碳足跡。美聯社
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