戒日貨 SK海力士用國產氟化氫

2019-10-03 02:13 聯合報 路透



SK海力士據傳對韓國國產貨經過數月品質測試後，本周開始採用國產氟化氫，力圖降低對日本依賴，但並非全面將日本貨改為國產貨。韓媒則披露SK海力士的供應商為Ram Technology。