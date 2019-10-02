百萬富豪致富之路 三成靠升遷加薪

2019-10-02 21:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國財務規劃師柯萊（Tom Corley）耗時五年訪問與研究223位百萬富豪的日常活動、習慣與特徵，他的研究對象年薪至少16萬美元，且擁有320萬美元淨資產。他將致富途徑分為四大類：投資儲蓄、追尋夢想、升遷加薪以及成為專才。

一、投資儲蓄

調查中近22%的富豪是靠儲蓄投資致富，這是最簡單的致富途徑，只要及早開始，幾乎能累積龐大的錢財。儲蓄投資者約在30歲中後期賺取人生首個100萬美元，50歲中期累績的淨資產達330萬美元。儲蓄投資富豪有以下四大共同點：

●收入達中產階級水平（許多人職涯早期薪酬達六位數，沒有的人生活則相當簡樸）。

●他們生活支出低且傾向儲蓄，不會奢侈揮霍。

●將五分之一以上的薪水用作儲蓄。

●早年開始投資儲蓄，且多年來貫徹精打細算的精神。

二、追夢

舉凡創業、成為知名演員、音樂家或作者，追尋夢想最難以累積財富。但調查中近28%的富豪為追夢者，他們在12年間累計的平均淨資產為740億美元，遠超過其他族群。

受訪者全數認為追尋夢想是一生中做過最有意義事情之一，他們對工作的熱情也反映在銀行帳戶上。但選擇這條路徑的人需要能長時間工作並頂住財務重擔。根據訪調內容，這類富豪成功前每周工時逾61小時，周末假期與度假幾乎不存在。此外，穩定的薪資「幾乎是不可求」，為了一圓夢想，他們曾決定擱置買房計畫，或動用退休養老金。

三、公司升遷

大約31%的富豪將畢生精力奉獻給大企業，一步步升遷到高階主管職。這個途徑的難度排行第二，他們平均要耗費22年，淨資產才能達到340萬美元以上，他們的財富大多來自股票薪酬或合夥收益。這類富豪需善於建立人脈，特別是與有影響力的人士維持長久關係。

靠升遷致富者工時同樣相當長，必須早出晚歸、四處應酬且犧牲大部分假日。利潤率是左右成敗的關鍵因素，如果公司財務遇到瓶頸，他們投入的時間與獲得的報酬可能不如預期。

四、成為專才

大約19%的富豪為專才，他們的知識與專業值得高報酬，並能在競爭中脫穎而出。這類富豪大約花20年累積淨資產至400萬美元，他們部分是醫師、律師、為大型上市公司服務，或擁有高獲利的小型企業。