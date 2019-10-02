蘋果將推出軟體更新 鬆綁Siri對第三方通訊App限制

2019-10-02 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



蘋果計劃今年稍晚推出軟體更新，有助提高Siri與第三方即時通訊App共同運作的程度。美聯社 分享 facebook 蘋果公司2日表示，將鬆綁對第三方應用程式（App）開發商的限制，以回應彭博資訊先前報導iPhone及iPad內建的數位語音助理Siri享有的重要地位，正打壓其他軟體的競爭。

蘋果計劃今年稍晚推出軟體更新，有助提高Siri與第三方即時通訊App共同運作的程度。若iPhone用戶使用Siri致電或傳訊息給一位朋友，Siri的系統預設選項就會提供Apple Phone或iMassage；目前若想使用WhatsApp或Skype這類通訊App，須明確對Siri講出這些App的名稱。

待軟體更新後，Siri會把消費者常用的通訊App設為預設程式，若iPhone用戶經常透過WhatsApp與其他人聯繫，Siri就會自動提供WhatsApp的選項，而非原先預設的iMassage。

Siri將依據用戶與特定連絡人的互動，決定提供哪些服務。第三方通訊App開發商須在自家App啟動Siri新功能。這項新功能預計今年稍晚擴大至電話通話App。

蘋果面臨愈來愈多審查，包括政府調查App Store的影響力、蘋果如何支持App開發商，以及如何與這些開發商競爭等。彭博資訊指出，iPhone手機內建且設為預設程式的App持續增加，導致部分第三方App更難觸及消費者；美國眾議院反托辣斯小組最近已要求蘋果說明這項政策。