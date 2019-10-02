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Sony遊戲訂閱服務PS Now 需要的不只是降價

2019-10-02 19:52經濟日報 記者易起宇╱即時報導

Sony本月起將其遊戲訂閱服務PlayStation Now（PS Now）的費用直接減半，從原來的一個月19.99美元降為9.99美元，來自對手任天堂的競爭，以及Google和蘋果將推出的新服務，顯然是最主要原因。不過，彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，PS Now所需要的並不光只是降價而已。

高燦鳴表示，PS Now至今已推出四年，但因為定價過高，並未成功發揮出其市場潛力。這項服務現在只有70萬名付費訂戶，連其遊戲機PS4至3月底止的全球銷量9,680萬台的1%都不到。

雖然Sony、任天堂及微軟，在玩家忠誠度和進入遊戲訂閱服務市場的時間上具有優勢，但蘋果和Google這兩家新對手，卻在一項更有價值的東西上更具明顯優勢：關注度。

這些公司真正競爭的，並不是遊戲市場的占有率，而是消費者的時間。若從此角度來看，因為手機的存在，蘋果和Google會比其他廠商吸引更多用戶的每天關注，即使是任天堂的掌上遊戲機Switch也無法匹敵。

PS Now還面臨另一項問題，那就是來自Sony自己的競爭。Sony還有另一項遊戲服務PS Plus，月費同樣為9.99美元。PS Now所提供的是類似Netflix或Spotify的串流服務，PS Plus則比較像是一個社群，允許玩家線上多人對戰，並每月提供兩款PS4免費遊戲以及其他優惠。

雖然PS Plus提供的遊戲陣容比PS Now少，但至3月底止訂戶人數卻有3,640萬人，是PS Now的逾50倍。據尼爾森Superdata表示，價格是影響使用者購買訂閱服務的主因。因此，如今價格太高這項障礙已經消除，PS Now應該能吸引到和PS Plus相同程度的關注。

高燦鳴認為，PS Now的付費訂閱戶應在2020年9月底前達到150萬人，否則PS Now就是一項需要重新評估的失敗產品。

不過，對於想要同時能享受到最多的遊戲、互動功能和其他優惠的死忠玩家來說，他們還是不免被迫要被Sony扒兩層皮。因此，高燦鳴認為，比起壓榨消費者，Sony應該不是將PS Now和PS Plus合併成一項服務，就是該提供這兩項服務更低的價格。

這不光是為了消費者的公平性，也是為了生存。任天堂的Switch Online月費僅要3.99美元，蘋果的Arcade為4.99美元，微軟的Xbox Game Pass和Google的Stadia皆收費9.99美元。Sony向消費者收取的費用，比最接近的對手高出一倍，等於為了這一點點錢，喪失擁有PS4這項產品的優勢。這讓人想起Sony過去在記憶卡和藍光DVD上犯的錯，相信這家公司不會想要重蹈覆轍。

Sony從10月起將遊戲訂閱服務PS Now的定價砍半，但彭博專欄作家高燦鳴認為...
Sony從10月起將遊戲訂閱服務PS Now的定價砍半，但彭博專欄作家高燦鳴認為，光是這麼做並不足以維持生存。 路透
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