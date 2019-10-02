南韓愛買全球房地產甚至領先中國 原因在此

2019-10-02 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



南韓投資人興起海外置產熱潮。路透 分享 facebook 曾經大肆收購全球房地產的中國企業正退出市場，改由南韓投資人取而代之。

商業不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）公布，今年到8月為止，南韓投資人已在世界各地收購價值近68億美元的商業不動產，金額是陸企的四倍有餘。

南韓未來資產管理公司9月與陸企安邦保險集團達成協議，以58億美元收購該集團旗下的美國豪華旅館，是象徵中國資金流動轉向的一樁交易案。若加上這樁收購案，南韓今年來的不動產收購金額超越120億美元。

南韓已逐漸成為收購全球不動產的一股力量。隨著政府鼓勵民眾為個人退休計畫擴大儲蓄，南韓資產管理業的規模過去五年來成長逾一倍。與此同時，市場對在股票及債券以外多元配置資產的需求，也助長海外置產的熱潮，地點包括舊金山和雪梨。

操盤110億美元資金的南韓公務員福利協會投資長Jang Dong-hun表示，人口持續老化和政府持續推動低利率政策等因素，而民眾想避開股票及債券等傳統資產的波動性，使不動產需求日益增加，「但國內沒有這麼多選擇，迫使投資人眼光轉向海外（資產）」。

商業不動產投資有一項常見的不穩定因素。例如，摩天大樓及歷史地標建築的價格通常高於自身價值，因為投資人愛好這些具有指標意義的資產，導致他們較難冷靜評估這類資產可能帶來的報酬。這種狩獵戰利品的行為是中國不動產公司大舉收購的特色之一，同時也伴隨著願意承擔具有風險的發展。

房地產顧問公司第一太平戴維斯（Savills）歐非中東區域投資顧問共同負責人拉爾德表示，相較之下，南韓的不動產交易案傾向較有條理的收購方式，注重達成8%現金報酬率，及偏好出租給願意長期承租的有力顧客。