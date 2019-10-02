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大小摩分析師齊喊　日股現在估值便宜

2019-10-02 17:50經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

摩根士丹利與摩根大通的策略師認為，日本股票現在看起來具有吸引力，原因是尚未被超買，而且估值異常便宜。

摩根士丹利分析師席特（Andrew Sheets）等人在9月30日的報告中表示，日股股東權益報酬率（ROE）改善至與全球股市齊平，且本益比仍在具吸引力的低點。他們還表示，日圓當前的108日圓兌１美元匯價是便宜的。

摩根大通分析師諾曼德（John Normand）在上周五（9月27日）的報告中表示，充滿懷疑心態的背景已使得日股被持股量不足（under-owned），而且處於低估值。再加上企業資產負債表健全的情況下，值得再次考量日股。

諾曼德表示：「日股的交易價位大幅低於日圓所隱含的意義，現在是符合100日圓以下匯率隱含的估值...日本企業資產負債表是現金大於負債、高度實施庫藏股、日銀持續購債，而且日企的ROE正維持上升水準，儘管景氣成長下滑。」

著名的放空操盤手、電影「大賣空」主角的本尊之一貝瑞（Michael Burry）上月曾在訪談中表示他正在押注日股。貝瑞曾在2008年對次貸泡沫進行放空而大賺一筆。

貝瑞點出十多檔被低估的中小型日股，在投資人普遍懷疑日本疲軟的國內經濟之際逆勢操作。消息也導致這幾檔股票上漲。

日經225指數今年來上漲9.4%，不如MSCI全球指數14%的漲幅。日股本益比約15.5倍，也低於全球的17.7倍。

不過，摩根士丹利的報告指出，須審慎留意的是，深受景氣循環影響的市場容易受貿易緊張情勢影響，再加上日本10月起調漲消費稅率，在全球經濟減緩跡象環伺之際，為日股增添疑慮，而且可能在市場產生負面氛圍。

席特等分析師群表示：「由於日本股票深受景氣循環左右，且暴露在全球貿易減緩影響中，我們的股票策略師認為，比起尤其是新興市場等其他市場，（日股）本益比降至13.2倍時是較能計入這些風險的情況。」

「我們也認為市場低估了日本過去五年的ROE改善，以及確實轉向提高配息與實施庫藏股行動。」

大、小摩分析師認為日股估值便宜。（圖／美聯社）
大、小摩分析師認為日股估值便宜。（圖／美聯社）
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東證股價指數未來12個月本益比。（圖／彭博資訊）
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