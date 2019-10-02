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索尼PS Now訂閱價調降 迎戰Google串流遊戲服務

2019-10-02 17:30中央社 舊金山1日綜合外電報導

面對Google將在11月推出雲端遊戲串流服務Stadia，索尼互動娛樂今天調降旗下雲端串流遊戲平台Play Station Now價格，反映遊戲平台市場競爭逐漸白熱化。

Play Station Now在美國的訂閱月費砍約一半至10美元（約新台幣310元），與Stadia Pro「創始版」的價格相同。

法新社報導，總部位在日本的索尼公司也擴充它的遊戲庫，讓Play Station Now用戶可以從索尼機台或Windows軟體支援的個人電腦，進入這個遊戲平台。

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）執行長萊恩（Jim Ryan）發出聲明表示：「自2014年推出PlayStation Now以來，我們在雲端遊戲領域累積了豐富的知識。」

「加上我們25年來的遊戲業務經驗，以及與發行商建立的牢靠夥伴關係，隨著遊戲產業逐步發展，我們持續在這個領域保持領先和創新。」

PlayStation Now遊戲庫加入的項目包含「戰神」（God of War）、「俠盜獵車手5」（Grand The ft Auto V）和「秘境探險4：盜賊末路」（Uncharted 4:A Thief's End），都將在今年底上市。

Stadia則將淘汰遊戲機，並讓用戶得以透過智慧型電視、平板及智慧型手機等各種媒介在各式各樣平台上玩高解析度畫面的遊戲。

車手
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