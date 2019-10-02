卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「新聞自由只是空具形式罷了！」華郵記者卡紹吉逝世一周年，但國際對於主嫌國沙烏地阿拉伯卻沒有任何行動，讓國際19個NGO（包括國際特赦組織）聯名要求國際對沙烏地王儲薩勒曼展開調查。不過美國等大國在地緣政治需求下仍需要沙國支持，預計此案短時間內難有進一步發展。

各國縱容沙王儲

根據《半島電視台》報導，在去年G20的會場上，各大國皆承諾會在跟薩勒曼私下會面時，要求他對卡紹吉案進行調查。但是在今年大阪G20時，各國的態度早已丕變：去年躲在角落拍照的沙勒曼，今年已經正大光明的站在東道主日本與美國總統川普中間，各國也盛讚沙國在打擊恐怖主義方面做出重大貢獻。

國際上因為地緣政治與石油的需求，仍無法為沙國進行制裁或要求調查，這讓許多NGO不滿。NGO們近日的聲明宣稱，各國對薩勒曼的縱容，讓言論自由更顯糟蹋，世界上還有許多因為發表不利政府言論而遭到治罪的異議分子，他們的言論自由會更加難以保障，卡紹吉的死無法讓各國更加重視言論自由。

卡紹吉事件制裁難

《德國之聲》提到，除了人權團體外，美國國會也希望施壓川普，讓他要求薩勒曼針對此案進行聯合國要求的「全面性調查」，但川普目前需要沙國支持，沙國甚至還考慮讓美軍進駐沙國防衛石油設備。

不過，加拿大滑鐵盧大學的教授墨瑪尼表示，比起其他專制政府，如中國、北韓，甚至是民主的印度（但對穆斯林非常不友善）而言，薩勒曼在經濟與社會上已做出許多改革，包括讓女性開車，能源轉型與發展觀光，這些也是他接手沙國實權後，國際間看到的成果。

「薩勒曼讓沙國看到自己的重要性。」墨瑪尼分析，由於石油、伊朗問題緣故，沙國比起以往更活躍於國際舞台，可以跟許多重要國際領袖會面，為該國爭取更多經濟利益。因此各國也很難再因為卡紹吉事件對沙國發動制裁。

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