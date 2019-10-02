親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

我的錢該怎辦？港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「新聞自由只是空具形式罷了！」華郵記者卡紹吉逝世一周年，但國際對於主嫌國沙烏地阿拉伯卻沒有任何行動，讓國際19個NGO（包括國際特赦組織）聯名要求國際對沙烏地王儲薩勒曼展開調查。不過美國等大國在地緣政治需求下仍需要沙國支持，預計此案短時間內難有進一步發展。

各國縱容沙王儲

根據《半島電視台》報導，在去年G20的會場上，各大國皆承諾會在跟薩勒曼私下會面時，要求他對卡紹吉案進行調查。但是在今年大阪G20時，各國的態度早已丕變：去年躲在角落拍照的沙勒曼，今年已經正大光明的站在東道主日本與美國總統川普中間，各國也盛讚沙國在打擊恐怖主義方面做出重大貢獻。

國際上因為地緣政治與石油的需求，仍無法為沙國進行制裁或要求調查，這讓許多NGO不滿。NGO們近日的聲明宣稱，各國對薩勒曼的縱容，讓言論自由更顯糟蹋，世界上還有許多因為發表不利政府言論而遭到治罪的異議分子，他們的言論自由會更加難以保障，卡紹吉的死無法讓各國更加重視言論自由。

卡紹吉事件制裁難

《德國之聲》提到，除了人權團體外，美國國會也希望施壓川普，讓他要求薩勒曼針對此案進行聯合國要求的「全面性調查」，但川普目前需要沙國支持，沙國甚至還考慮讓美軍進駐沙國防衛石油設備。

不過，加拿大滑鐵盧大學的教授墨瑪尼表示，比起其他專制政府，如中國、北韓，甚至是民主的印度（但對穆斯林非常不友善）而言，薩勒曼在經濟與社會上已做出許多改革，包括讓女性開車，能源轉型與發展觀光，這些也是他接手沙國實權後，國際間看到的成果。

「薩勒曼讓沙國看到自己的重要性。」墨瑪尼分析，由於石油、伊朗問題緣故，沙國比起以往更活躍於國際舞台，可以跟許多重要國際領袖會面，為該國爭取更多經濟利益。因此各國也很難再因為卡紹吉事件對沙國發動制裁。

【更多精采內容，詳見

川普G20王儲
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

影／不要命！美女子闖入獅子園區 跳舞挑釁公獅

2019-10-02 10:29

反對美國政府試圖分拆臉書 祖克柏：力抗到底

2019-10-02 11:21

未來網購它主力，帶動346億收益！臉書、蘋果向微信群學的新秘技：對話式行銷

2019-10-02 13:40

印度禁止洋蔥出口 國內農民罵 國外叫苦

2019-10-02 10:29

美國經濟成長正接近失速速率 經濟專家寄望保「1」

2019-10-02 10:26

你開戶了沒？美網路券商殺入「零手續費」時代

2019-10-02 09:48

美國罕見打擊奴工產品 查扣中國等國進口貨品

2019-10-02 09:23

微軟證實雲端服務資料中心將採用Xilinx晶片

2019-10-02 08:21

美國製造業數據大跌 川普歸咎是聯準會讓美元如此強勁

2019-10-02 08:15

油價跌至兩個月低點 金價上漲 銅價下跌

2019-10-02 07:57

臉書加密幣合作出現裂痕 Visa、萬事達卡傳不再力挺

2019-10-02 07:51

美元自兩年高位下跌 避險貨幣走揚 美國製造業景氣奇差

2019-10-02 07:31

道瓊大跌343點 美股創五周最大跌幅 製造業數據不佳

2019-10-02 06:53

全球半導體8月銷售額較去年減15.9% 較上月連二月回升

2019-10-02 06:21

新iPhone下半年出貨 估1億支

2019-10-02 00:55

印度減塑 限制一次性產品

2019-10-02 00:55

全球企業上月發債額 創高

2019-10-02 00:55

OPEC原油產量探八年低點 油價盤中走揚

2019-10-02 00:54

美蛋價崩跌 農業經濟有壓

2019-10-02 00:54

WTO示警 當心毀滅性對嗆循環

2019-10-02 00:54

全球通膨趨緩 警報又響了

2019-10-02 00:51

為刺激疲弱的經濟 澳洲降息1碼至新低點

2019-10-02 00:49

美製造業加速萎縮 十年最差

2019-10-02 00:23

日經：華為大餅太誘人 八成日企仍持續合作

2019-10-01 22:17

黑石集團CEO：投資人應慎防這4大隱憂

2019-10-01 21:58

燃煤為王！東南亞到2030年前 仍以燃煤發電為主

2019-10-01 18:42

新聞標籤功能將上線 臉書擬付費給優質發文者

2019-10-01 15:02

日本消費稅增稅 單身及退休族群負擔可能變重

2019-10-01 14:10

南韓通膨率54年來首見負數 出口連10月下滑

2019-10-01 13:58

澳洲央行宣布今年第三度降息1碼至0.75% 不排除再降

2019-10-01 12:55

90天審查期已過仍未批准 日本掐緊南韓半導體命脈

2019-10-01 11:30

蘋果10月31日公布財報 iPhone 11新機銷售成焦點

2019-10-01 11:23

外資避險另一去處？ 台幣成貿易戰意外贏家 年底仍抗跌

2019-10-01 10:47

陸小型企業赴美IPO 卡關

2019-10-01 00:44

經濟下行 企業併購降溫

2019-10-01 00:44

100美元投資美國房地產？金融科技業提新招

2019-10-01 00:43

全球動盪 日圓、黃金升勢大

2019-09-30 23:59

日銀變招 本月降息有影

2019-09-30 23:57

沙國：油價可能飆上意外的高

2019-09-30 23:56
看更多

熱門文章

33年懸案偵破！南韓華城連環性侵殺人案兇手認罪

2019-10-01 19:55

網購禮服附贈三大包「石頭」？ 經確認價值超過1600萬

2019-10-01 14:30

華城連環殺人犯鬆口認罪 因為他看到…

2019-10-01 23:34

道瓊大跌343點 美股創五周最大跌幅 製造業數據不佳

2019-10-02 06:53

兩盤義大利麵加魚要一萬五？日遊客在羅馬被騙很大！

2019-10-01 14:49

這艘星艦有什麼本錢 紐約飛東京挑戰30分鐘

2019-10-02 09:00

馬斯克究竟是怎樣的人？特斯拉離職員工10個觀察

2019-10-01 23:10

為求關注！媽媽部落客將尿注女兒靜脈 9歲童身體裡「長滿真菌」

2019-10-02 09:46

黑石集團CEO：投資人應慎防這4大隱憂

2019-10-01 21:58

影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 14:37

德國民眾募款 買台灣藝術家康木祥101鋼索雕塑永久陳列

2019-10-01 21:23

全球通膨趨緩 警報又響了

2019-10-02 00:51

印尼科摩多島不封島了 明年起改收觀光客3萬「會員費」

2019-10-01 21:49

陰謀論、內戰說、假新聞 川普推特發飆口不擇言

2019-10-01 15:12

川普陷電話門風暴 民調：45%美國人支持彈劾

2019-10-01 15:12

南韓破33年懸案 真凶認殺14人

2019-10-02 00:08

日本調漲消費稅 民眾狂買衛生紙各地現「災情」

2019-10-01 16:37

最終版！英相強生「四年雙邊界」脫歐計畫曝光

2019-10-02 10:48

無線耳機掉落事件多 日本單月近600件掉到鐵軌

2019-10-01 17:44

一邊賀大陸生日快樂一邊插刀 川普：美國終將獲最後勝利

2019-10-01 16:12

影／不要命！美女子闖入獅子園區 跳舞挑釁公獅

2019-10-02 10:29

憂黛妃噩夢重演 哈利王子挺愛妻梅根告媒體

2019-10-02 08:58

印度禁止洋蔥出口 國內農民罵 國外叫苦

2019-10-02 10:29

給街友「洋芋片、伏特加」遭拒 女子失控揮刀：我要殺了你

2019-10-02 11:43

日經：華為大餅太誘人 八成日企仍持續合作

2019-10-01 22:17

美對普亭密友祭新制裁 莫斯科誓報復

2019-10-01 15:51

川普再被爆 向澳洲討穆勒黑資料

2019-10-01 23:54

涉不當行為 英國首相強生：和美國女企業家關係沒有不妥

2019-10-01 20:16

大型冰山脫離南極 恐影響航道

2019-10-01 18:04

美蛋價崩跌 農業經濟有壓

2019-10-02 00:54

OPEC原油產量探八年低點 油價盤中走揚

2019-10-02 00:54

恐怖巧合！美國女子遭野牛撞飛 男友不久前同地遭殃

2019-10-02 13:15

土耳其總統論哈紹吉案：911後本世紀影響最大事件

2019-10-01 17:33

網上銷售芬太尼致5死 三名中國男子恐囚終身

2019-10-02 11:49

美元自兩年高位下跌 避險貨幣走揚 美國製造業景氣奇差

2019-10-02 07:31

華裔導游被控中國特工 美國飯店成情報交換地點

2019-10-01 14:07

臉書加密幣合作出現裂痕 Visa、萬事達卡傳不再力挺

2019-10-02 07:51

哈佛大學被控歧視亞裔 法官判招生作業合憲

2019-10-02 06:34

新iPhone下半年出貨 估1億支

2019-10-02 00:55

暗示跨境出兵別無選擇 艾爾段：一天也不能等

2019-10-02 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top