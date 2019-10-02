未來網購它主力，帶動346億收益！臉書、蘋果向微信群學的新秘技：對話式行銷

2019-10-02 13:40 商業周刊 邱碧玲／商業周刊



微信對話視窗。 新華社 分享 facebook

手機問世以來，簡訊向來是生活中最重要的功能之一，有時甚至比通話好用。但英國《金融時報》觀察，無論是虛、實零售世界，它從來不是成功的行銷工具，直到臉書、蘋果在中國找到「好榜樣」。

9月底，《金融時報》報導，對話式商務（conversational commerce）被喻為「網購未來」，在西方幾波初創實驗潮中卻幾乎屢戰屢敗，因為一直無法改變電郵行銷、客服電銷的舊習慣。儘管如此，社群媒體臉書、Instagram與影音分享網釘趣（Pinterest）精進App內（in-app）通訊技術，讓這個市場的產值3年翻3倍。

以臉書為例，2017年，時任簡訊（messenger）產品副總裁楚納斯基（Stan Chudnovsky）宣布測試廣告業務時，心中想的是連結12億名用戶與6千萬家品牌企業。儘管臉書是全球使用頻率最高的社群網站，對於變現社群流量卻顯得生手。

當時，它採取的做法是在動態時報（News Feed）功能中插入帶有外部連結的贊助廣告，用戶刷資訊時，若是對哪一則廣告有興趣，觸點連結就可與商家的真人或者機器人客服代表交流。當然，為求效益，附上導購按鍵立即買（Shop Now），以利下單。

這一步看似「智慧」，超越以前企業僅能單向寄發電郵、推送訊息等原始方案，更直接跳到前線解答用戶疑問，但實際上卻對用戶帶來更多干擾，加上飽受假新聞爭議困擾，流量、貼文觸及率連跌。宣告失敗。

隔年初，臉書執行長佐伯格（Mark Zuckerberg）親自宣布，改版貼文排序，將提高用戶未來與親朋好友「有意義的互動」，同時降低品牌大廠、廣告商與假新聞等搶鏡的比率。「用戶停留時間將大減」的警告反映在往後幾個月財報上，股價一度跌逾3成。

不過，事實證明，這一招可能才是對的路：臉書去年第四季獲利創新高，數位廣告占整體營收也從前一年同期89％上升至93％。矽谷付費網媒資訊（The Information）指出，臉書領悟「小圈圈的聊天內容含金量純又高」這一點，其實是看到微信群操作成功。

中國旅遊App攜程網》

上限500人封閉群組，分享資訊讓品牌向上銷售

9月初，矽谷安霍創投（Andreessen Horowitz）發表文章，解析以微信群為首的中國社群媒體圈，跑在西方對手之前，找出「私密群」的流量變現之道。

文中舉背包客為例。置身異國若突然想找樂子，體驗當下、當地風情，不會花時間尋求線上旅行社、眾背包客意見，也不會在IG上透過當地的地理標瀏覽內容；反而會利用中國旅行社攜程在微信開辦的聊天群，請此刻也在附近的遊客推薦。

攜程的作法是，基於指定的旅遊目的地，邀請到這個地點旅遊的用戶湊成微信群小圈圈，由攜程的官方代表管理群組。通常，群總數上限500人，新用戶可掃描QR Code或接受邀請進入小圈子；一旦人數觸及100人門檻，QR Code就自動失效；剩下的400人名額只能走邀請管道。

這些限制意味著，即使規模500人的群也內設篩檢程序，所有人都可能至少與其中一名現有成員有關係。在這道前提下，每一組群就像是500人擁有同一個只有圈內人才知道的秘密，他們之間的對話儘管再龐雜發散，多數還是聚焦共同目的與興趣；更重要的是，解答任何問題的答案都可能促成當地商家做成一門生意。

安霍創投指出，安全感、信任感，是微信群成功的關鍵。就安全感而言，微信允許用戶使用暱稱，這點勝過臉書、通訊軟體WhatsApp，因為用戶有了掌控權就不怕「被賣掉」或惡意攻擊；就信任感而言，微信採取「截斷訊息」政策，也就是說，即使新用戶是品牌業者，也只能從加入那一刻開始閱讀訊息，相對是提供一種隱私被保護的感覺。

一旦品牌博取用戶的信任感，利用各領域中的各個小圈圈產生新收入來源比以前容易。安霍以攜程為例，2017年使用1千萬次、2018年則為1,400萬次，用戶以公共化而非商業化方式分享資訊的模式，帶動吃喝玩樂的品牌客戶向上銷售。

至於微信的收益有多大？根據官方說法，2015年開放第一條朋友圈廣告，到了隔年底，以微信為主要載體的廣告營收達人民幣51.68億元（約合新台幣346億元），占母公司騰訊整體廣告營收62.3％，與前一年同期相比則激增77％。

蘋果商聊一對一對話》

勸誘用戶，主動向Burberry、希爾頓飯店發話

蘋果走的是另一條路：真人一對一聯繫。它在9月中推送的iOS 13正式版系統中，勸誘用戶主動利用商聊（Business Chat）向精品商博柏利（Burberry）、飯店希爾頓（Hilton）及電信商威瑞森（Verizon）等公司「發話」，這樣就不用枯等電話轉接。

商聊也是2017年問世的服務，設定成提供消費者借道聊天機器人、Messages功能與品牌交流，進而在回答產品相關問題時可以導向Apple Pay付費。

美國達美航空（Delta）已經開始在商聊上測試App「達美飛行」（Delta Fly），開放用戶自行選購航班、更新座位並查詢行李限額等各種訊息，文字數量很快就超過了其他所有社群媒體管道。客服專員富比世－羅伯茲（Tori Forbes-Roberts）觀察：「不只是千禧世代喜歡這種做法，我們的核心客戶也一樣喜歡自己來的感覺。」

由於蘋果本身的系統偏向封閉生態圈，因此商聊標榜的額外好處就是保護隱私：當iPhone用戶發送文字與品牌互動時，蘋果會隱藏手機號碼等用戶個資，而且後續付款將以加密進行。不過蘋果拒絕透露品牌夥伴數量，《金融時報》粗估在線商家至少80萬。

科技龍頭之外，跨平台提供對話服務的初創商也爭取到創投金主的支持，好比傾聽（Attentive）就有紅杉資本（Sequoia Capital）在背後撐腰。執行長隆恩（Brian Long）宣稱，它所開發的文字平台已簽約超過400多家品牌，因為，從平價餐廳到精品業者都坦承，電郵行銷是一條死路。

「35歲以下的年輕人幾乎不收電郵了，」他觀察，「甚至接到朋友打來的電話時心裡還會納悶：『真的有必要打電話嗎？不能送簡訊就好嗎？』」

對話式商務具有讓消費者願意為自己的愛牌支付溢價的優勢，而且傳遞消息的效率比任何其他媒體更強大。資科業顧問顧能（Gartner）研究員戈文（Charles Golvin）同意，雖然市場爆發可能還需要一段時間，但條件已經準備，「它們占據每一筆交易的比率微不足道，但是匯聚而成的總量將會膨脹幾百倍。」這一點，看看微信群就知道。

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