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印度禁止洋蔥出口 國內農民罵 國外叫苦

2019-10-02 10:29聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

印度洋蔥價格飆漲，政府9月29日禁止洋蔥出口。歐新社
印度洋蔥價格飆漲，政府9月29日禁止洋蔥出口。歐新社
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印度洋蔥價格近期一路飆漲，政府為了控制物價，9月29日宣布停止洋蔥出口，且禁止囤積，此舉雖壓低物價，但引起印度農民不滿，其他仰賴印度洋蔥的國家也叫苦連天。

紐約時報報導，印度先是受到乾旱影響，緊接又逢季節雨來臨，造成近幾個月洋蔥短缺，零售價格幾乎漲至原先三倍。洋蔥是印度和南亞地區國家的重要食物之一，對印度民生和外交政策皆至關重要。

新德里研究人員辛格（Charu Singh）抱怨，「沒有洋蔥，食物就不完整且色彩黯淡。我不得不改變我的烹飪風格」。

隨著失業率上升、經濟問題日增，印度總理莫迪決定解決洋蔥短缺。莫迪政府不僅禁止洋蔥出口，甚至打擊洋蔥囤積行為。零售商和批發商的存貨量受到嚴格限制，必須將剩下的洋蔥全數賣出。

此舉顯示莫迪最脆弱的領域為經濟。對於許多印度人來說，洋蔥價格是天大的事，洋蔥供應緊縮為最新一波令人擔憂的經濟跡象。汽車廠、烘焙業和內衣業已歷經嚴重不景氣，成千上萬名員工面臨裁員風險。

莫迪壓低洋蔥價格，雖能減輕消費者負擔，但可能加劇他與農民間長期存在的衝突，農民說他們經常被迫以最低價格出售農作物，滿足城市居民需求。

此外，印度鄰國也為此感到困擾和憤怒。孟加拉首都達卡的洋蔥價格失控，近幾個月翻漲700%，價格在過去一周就翻倍。

洋蔥無法以其他香料取代，有咖哩的菜幾乎都要加。達卡一名街頭小販說，由於價格漲太兇，民眾罵他「搶錢」，他因而不再賣洋蔥，許多攤販也跟進停賣。

尼泊爾去年從印度進口多達3億7000萬磅洋蔥，現在無法進口。首都加德滿都一個市場的發言人雪莉莎（Bijaya Shrestha）表示，「我們無法在工廠製造洋蔥，本地生產也很少，我們唯一的選擇就是少吃洋蔥」。雖然可以進口中國大陸洋蔥，但一名攤販表示，民眾不喜歡中國洋蔥。

印度莫迪
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