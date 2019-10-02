美國經濟成長正接近失速速率 經濟專家寄望保「1」

2019-10-02 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國經濟正在失去動能，經濟專如今關切的是，經濟會走得多慢，能不能避免陷入衰退。

當經濟成長率低於2%，過去經濟幾乎注定隨後會萎縮。但如今有些經濟學家推估，美國能以1%-1.5%左右的成長率緩步前進，而不至於摔倒。

周二公布的數據顯示製造業處於10年來最疲軟狀態，所謂的經濟「失速速率」（stall speed）下降，倒是讓人鬆一口氣。聯準會（Fed）仍會面臨降息的壓力，川普總統迎戰明年大選前也面臨挑戰。

有史以來最長的經濟擴張能否保持下去，最終可能取決於消費者是否能夠維持足夠的支出，以抵銷美中貿易戰之際製造業的低潮。

法國興業銀行首席美國經濟學家Stephen Gallagher指出，「突然之間，失速速率這一概念如今比經濟成長期間大多數時間更為重要， 」 「美國經濟運作依靠一個引擎，就是消費者。 」

失速速率借自航空用語，指的是飛機可以保持平飛的最慢速度，在經濟領域就是成長能否自我維持的臨界點。因此，當消費者和企業面對疲弱的經濟表現而減少支出時，就會發生這種情況。

美國經濟成長前景確已經減弱，製造業上半年已經陷入衰退，資本投資疲軟，就業增長放緩。分析師預計國內生產毛額明年成長將放緩至1.7%。