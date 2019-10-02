你開戶了沒？美網路券商殺入「零手續費」時代

2019-10-02 09:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



不久前，嘉信理財（Charles Schwab）才把線上股票交易推進到低手續費的黃金時代；現在這家網路券商乾脆把原本是以收取手續費為本的券商經營模式徹底顛覆，周二（1日）宣布完全不收美股與ETF交易手續費（佣金）。

嘉信的零手續費公告一出，市場對手TD Ameritrade也馬上宣布跟進。券商不收佣金，小股民客戶開心，但投資這些網路券商的投資人可是萬分擔心券商以後靠什麼活下去。這股因「零手續費」掀起的震波，在周二美股盤後橫掃華爾街，網路券商股價全倒。嘉信跌幅近10%，TD Ameritrade市值跌超過四分之一，E*Trade也下跌16%。

彭博資訊指出，嘉信這步最新的險棋源自最近美國券商界對上至股票、指數基金交易下至理財建議該如何收費的爭論。激烈的削價受影響的不只是嘉信，也會波及貝萊德、富達投信的營運。市場觀察家質疑，愈來愈多服務變成免費，最終業界誰真能獲益。

彭博分析，嘉信與同業相比，營運較不依賴交易佣金，佣金占營收比只有7%，一些同業則占三分之一以上。嘉信的營運模式主要靠客戶的資產來產生利息，超過一半的淨營收來自客戶存放資產所賺得的利息。