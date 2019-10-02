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國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

油價跌至兩個月低點 金價上漲 銅價下跌

2019-10-02 07:57經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

全球能源需求前景因負面的經濟表現更加黯淡，油價跌至近兩個月來的最低點；銅期貨跌至近一個月來最低，反映美國一項製造業指數觸及十年來最弱，加劇對工業金屬需求的疑慮；黃金上漲。以下整理自彭博的大宗商品行情：

●油價跌至兩個月低點

紐約市場原油期貨下跌0.8%。美國製造業下滑，世界貿易組織下調全球貿易成長預期。慘淡的經濟形勢與上個月沙烏地石油設施遭襲擊而導致OPEC原油產量暴跌形成鮮明對比。

「需求恐慌壓倒了供應疑慮，」 Price Futures Group Inc.的高級市場分析師Phil Flynn在電話中表示，交易員的注意力已經轉向中美貿易戰及其對全球能源需求的影響。

在紐約商業交易所，11月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌45美分，收於每桶53.62美元，為8月8日以來的最低收盤價。在ICE歐洲期貨交易所，布蘭特11月原油期貨下跌36美分，收於58.89美元，比同月WTI溢價5.39美元。

●銅價下挫；黃金攀升

紐約Comex 12月交割銅期貨價格下跌0.7%，收於每磅2.5605美元，盤中一度觸及2.515美元，為主力合約自9月3日以來的最低點。12月交割黃金期貨漲1.1%，報每英兩1,489美元。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家Caroline Bain表示，「基本金屬市場的投資者情緒非常悲觀。」

紐約油價
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