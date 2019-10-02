台股ADR全漲 台積電漲1.5% 跟台股漲不跟美股跌

2019-10-02 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二全漲，台積電漲1.5%。台積電ADR高出台北股價的溢價為4.6%。

標普500指數周二創下五周最大跌幅，供應管理協會公布的美國9月製造業指數從8月的49.1降至47.8，是2009年6月以來的最低。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌1.2%，報2,940.25點。那斯達克綜合指數下跌1.1%，報7908.685點。道瓊工業指數大跌343.79點，跌幅1.3%，報26,573.04點。

台灣加權股價指數昨天大漲137.97點，收10,967.65點。台積電大漲2.9%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 72.17 +4.26 73.50 -1.81

中華電 CHT 111.72 +0.84 112.00 -0.25

台積電 TSM 292.96 +1.53 280.00 4.63

聯電 UMC 13.22 +1.91 13.65 -3.12

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價 **友達ADR今起下市

資料來源：彭博