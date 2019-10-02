道瓊大跌343點 美股創五周最大跌幅 製造業數據不佳

2019-10-02 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周二下跌，美國製造業數據出現上次經濟衰退結束以來的最差表現，加劇投資人對全球經濟放緩的疑慮。

標普500指數周二創下五周最大跌幅，供應管理協會公布的9月製造業指數從8月的49.1降至47.8，是2009年6月以來的最低。銀行股領跌，工業類股也跌幅居前。美國10年期公債殖利率跌至1.64%，美元兌主要貨幣走低。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌1.2%，報2,940.25點。那斯達克綜合指數下跌1.1%，報7908.685點。道瓊工業指數大跌343.79點，跌幅1.3%，報26,573.04點。

Trust Wealth Management 投資總監席Katie Nixon說：「我們顯然看到製造業疲弱的脈絡。大家擔心的是對服務業的影響，」 「我們不能掉以輕心，聯準會（Fed）也不應掉以輕心」 。

「這是一個糟糕的數據，與全球製造業衰退相吻合，」芝加哥Bianco Research主管Jim Bianco在談到ISM報告時表示。「我認為市場的顧慮是正確的，但我們必須看看美國的其他製造業數據是否證實了這一點，而不僅僅是周五的製造業就業數據。」

投資人在最近幾週對貿易相關消息特別敏感，他們正密切關注美中本月在華盛頓舉行的部長級貿易磋商。

經周二這麼一跌，等於全數回吐第3季漲幅，但道瓊工業指數今年來仍累計上漲14%，標普500指數仍累計漲17%。

線上券商大跌，嘉信理財集團(Charles Schwab Corp., SCHW)稱將取消對在線股票交易收取傭金，加劇網路券商的價格戰。嘉信理財下跌近10%，德美利證券(TD Ameritrade Holding Corp., AMTD)暴跌26%，是1999年以來最大跌幅，E*Trade跌16%。

麥當勞跌2.7%，摩根大通表示，麥當勞第3季度同店銷售額將低於分析師預期。

晶片製造商賽靈思（Xilinx）在KeyBanc將其評級下調至「持平比重」，股價重挫4.1%。