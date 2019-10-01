馬斯克究竟是怎樣的人？特斯拉離職員工10個觀察

2019-10-01 23:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是一位爭議型人物，有人對他推崇備至，也有人把他批評得一無是處，今年他既獲選為科技業最啟發人心的領導人，卻也被踢出Glassdoor百大員工尊崇執行長名單。

與馬斯克共事，究竟會是怎樣的情形？九位曾任職於特斯拉的員工或曾與他多次互動的人士接受新聞網站Business Insider訪問，說出他們的第一手觀察。其中八人都以匿名身分發表意見。

1. 一些員工很怕他

兩名已離職的前特斯拉高階主管表示，員工害怕跟馬斯克說，他們不同意他的看法。

其中一人說：「由於他給整個管理團隊的壓力，他麾下的高階主管即使經驗豐富，也不敢當面反對他。」

一名去年曾與馬斯克通過多次電話的離職經理人說，他很慶幸馬斯克不知他的姓名，因為若馬斯克在電話會議中提及某人姓名，那個人通常在公司待不久。

2. 他非常聰明

多位受訪者不約而同表示，馬斯克聰明絕頂。

一位前特斯拉主管說：「他非常聰明，走在你前面十步遠。你的想法必須比他大膽十倍，才能成功。」他說，如果馬斯克喜歡你的主意，他會毫不遲疑將它付諸行動。

3. 他協助員工自我提升

一名離職高階員工說，每回與馬斯克意見不同時，他事後發覺，馬斯克十之八九是對的。

他說：「我覺得，現在的我，比剛加入（特斯拉）時聰明十倍。」

4. 他積極回應社群媒體貼文

兩名離職高階員工說，如果顧客的社群媒體評論引起他注意，馬斯克會毫不猶豫調整團隊的優先順序。

其中一人說：「他在社群媒體上讀到的東西，會促使他採取行動和做出決定。」「跟他開會時，他會在一夕之間改變整個組織的方向。所以，今天製造方面可能有問題，一旦社群媒體停止報導此事，他就會把注意力轉向新聞指稱可能冒出的新問題。」

5. 他未必給高階員工充分自主權

三名離職高階主管說，馬斯克並未給高階主管充分的自主權做決定。

一人說：「我認為，自主程度接近零。」

另一人說：「在特斯拉，做決定的只有一人，就是馬斯克。」

6. 他的標準相當高

一名離職製造工程師說，馬斯克的標準非常高，可能導致他放棄部屬的心血，要他們從頭來過。

他說，馬斯克這種衝動有時太過火，以致於成本升高了，效率降低了，但馬斯克的完美主義造就特斯拉電動車的品質。

7. 他可能設定不切實際的目標

一名前任經理人說，馬斯克有時會訂出「不切實際的目標，卻缺乏務實計畫可達成那些目標」。

他指出，特斯拉的文化是，「若你對某個問題沒有解決辦法，且無法在數日或一、兩周內解決問題，就只能捲鋪蓋走路。所以你最好閉上嘴」。

馬斯克曾多次就特斯拉的財務表現、自駕車技術發展、產量目標等方面公開做預測，但後來卻未如期達標。

8. 某項計畫引起他注意時，可能是好事，也可能是壞事

一名受訪者說，馬斯克善於排除障礙，並激發員工朝某個目標努力的鬥志，但他的緊迫盯人也可能令員工緊張不安，並且傷害他目光焦點以外的計畫。

這名離職員工把馬斯克的關注目光，比喻作電影「魔戒」中的索倫之眼（Eye of Sauron）。

9. 他的思考方式跳脫框架

在2010年至2012年擔任特斯拉高級製造工程師的Mitchell Stephens說：「他的思考方式大幅跳脫框架。」

Stephens說，初次見面時，馬斯克問他和其他一群同事一個問題，當他們注視汽水罐時，看到什麼？Stephens說，馬斯克說出自己的答案：若把汽水罐尺寸乘以N倍，他看到一艘太空船。

10. 他的精力旺盛