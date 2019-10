黑石集團CEO:投資人應慎防這4大隱憂

2019-10-01 21:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



私募基金巨人黑石集團(Blackstone)共同創辦人兼執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)表示,目前金融市場面臨四大問題,投資人應引以為憂。

蘇世民正在宣傳新傳記《追求卓越的必要條件》(What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence),他周一(9月30日)接受財經新聞網站MarketWatch訪問時表示,憂慮可以是「好玩的事,需要專注投入」,這種做法協助他保護黑石投資人,免於在次貸危機中陷入最糟的境地。

這位富比世(Forbes)估計身家淨值達173億美元的富豪投資人表示,當前「有許多發展」值得投資人密切關注。以下是他舉出的四大隱憂:

一,全球製造業景氣萎縮。

蘇世民說:「基本上,全球(製造業景氣)都在萎縮。」中國官方9月30日公布的製造業採購經理人指數(PMI)升至49.8,是五個月新高,但仍低於景氣榮枯分界線,顯示尚未脫離衰退;歐元區製造業景氣更弱。美國ISM指數也顯示,8月製造業已陷入萎縮。9月數據預定美國時間1日早晨公布。

二,美國利率可能跟進日、歐路線。

蘇世民擔心,美國聯準會(Fed)連續兩次會議宣布降息,如聯邦資金利率目標區間降到1.75%-2%後,貨幣政策路線可能步上日本和歐洲後塵。他指出,美國利率已經位於歷史低點,再降下去,能降到什麼地步?他擔心正是低利率傷害銀行業,削弱他們放貸的能力,進而導致成長疲弱。「若(利率)壓得太低,反而會製造出你想原本想解決的問題。」

三,全球經濟同步趨緩。

蘇世民說,去年底,全球經濟還同步成長,但如今情勢已丕變,「世界主要國家經濟大多已減速」,而這波景氣減緩趨勢還看不到盡頭。

四,科技公司IPO挫敗頻傳 。

最近一些科技公司首次公開發行股票(IPO)之路並不順利。例如上周Peleton Interactive股票上市出師不利,股價表現令人失望; WeWork母公司The We Co.甚至決定無限期取消IPO計畫;叫車公司Uber和Lyft的股價也雙雙下滑。蘇世民認為,這些投資先前估值被捧得過高,如今投資人反應冷淡,是「熱過頭的徵兆」,而這種情景通常出現在經濟擴張循環末期。