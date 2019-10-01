黑石集團CEO：投資人應慎防這4大隱憂

2019-10-01 21:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



私募基金巨人黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）表示，目前金融市場面臨四大問題，投資人應引以為憂。

蘇世民正在宣傳新傳記《追求卓越的必要條件》（What It Takes： Lessons in the Pursuit of Excellence），他周一（9月30日）接受財經新聞網站MarketWatch訪問時表示，憂慮可以是「好玩的事，需要專注投入」，這種做法協助他保護黑石投資人，免於在次貸危機中陷入最糟的境地。

這位富比世（Forbes）估計身家淨值達173億美元的富豪投資人表示，當前「有許多發展」值得投資人密切關注。以下是他舉出的四大隱憂：

一，全球製造業景氣萎縮。

蘇世民說：「基本上，全球（製造業景氣）都在萎縮。」中國官方9月30日公布的製造業採購經理人指數（PMI）升至49.8，是五個月新高，但仍低於景氣榮枯分界線，顯示尚未脫離衰退；歐元區製造業景氣更弱。美國ISM指數也顯示，8月製造業已陷入萎縮。9月數據預定美國時間1日早晨公布。

二，美國利率可能跟進日、歐路線。

蘇世民擔心，美國聯準會（Fed）連續兩次會議宣布降息，如聯邦資金利率目標區間降到1.75%-2%後，貨幣政策路線可能步上日本和歐洲後塵。他指出，美國利率已經位於歷史低點，再降下去，能降到什麼地步？他擔心正是低利率傷害銀行業，削弱他們放貸的能力，進而導致成長疲弱。「若（利率）壓得太低，反而會製造出你想原本想解決的問題。」

三，全球經濟同步趨緩。

蘇世民說，去年底，全球經濟還同步成長，但如今情勢已丕變，「世界主要國家經濟大多已減速」，而這波景氣減緩趨勢還看不到盡頭。

四，科技公司IPO挫敗頻傳 。

最近一些科技公司首次公開發行股票（IPO）之路並不順利。例如上周Peleton Interactive股票上市出師不利，股價表現令人失望； WeWork母公司The We Co.甚至決定無限期取消IPO計畫；叫車公司Uber和Lyft的股價也雙雙下滑。蘇世民認為，這些投資先前估值被捧得過高，如今投資人反應冷淡，是「熱過頭的徵兆」，而這種情景通常出現在經濟擴張循環末期。